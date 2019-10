Lodi, la fotografia come intervento sul reale

è in corso, ancora per il prossimo fine settimana del 26 e 27 ottobre, l’edizione 2019 del “Festival della fotografia etica di Lodi”. Il festival, al suo decimo anno di attività, propone ormai secondo consuetudine una ricchissima selezione di lavori, disposti nelle sette sedi espositive maggiori, a cui si aggiunge l’abbondante offerta del “Circuito Off fuori festival”. La quantità e la varietà delle esposizioni consentono numerose, e molto diverse, possibilità di fruizione dell’offerta complessiva del festival: l’attenzione al livello contenutistico dei lavori, lo sguardo rivolto alla dimensione estetica e ai linguaggi iconografici delle fotografie, la considerazione del disegno complessivo della realtà composta - come in un mosaico - dalle singole tessere… tutti questi possibili atteggiamenti permettono al visitatore di percorrere e ripercorrere, in modo autonomo e personale, gli itinerari tra le mostre che si incrociano nel centro cittadino di Lodi.

Un buon modo per prendere contatto con le materie dell’edizione 2019 del festival potrebbe essere quello di orientarsi secondo un primo criterio di tipo geografico, d’altra parte suggerito dagli organizzatori stessi con la creazione di due gruppi di esposizioni radunate rispettivamente nello Spazio tematico “Italia” e nello Spazio “Uno sguardo sul mondo”.

Il primo colpisce per la varietà di prospettive aperte sul contesto, almeno apparentemente, a noi più vicino e noto. Il lavoro “Serra Maggiore” di Mariano Silletti - dedicato all’omonimo borgo rurale costruito a seguito della riforma agraria degli anni Cinquanta nelle campagne della Basilicata, poi interessato da una forte emigrazione e oggi ridotto a pochi abitanti - sceglie il linguaggio di una luce tenue, tra il grigio e l’ocra, come la terra su cui vive questa manciata di persone, per porre in una sorta di dimensione fuori dal tempo la loro quotidianità e le ritualità ancestrali che resistono in questo angolo di Sud Italia.