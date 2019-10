Milano cambia volto grazie alla cultura dell’abitare cooperativo

«Fin dall’edizione 2008 con la cooperazione - per prima - ha ingaggiato i giovani progettisti in una riflessione sulle trasformazioni in atto nella città, nella società e nella professione, offrendo loro occasioni concrete di lavoro. Così ha fatto, di edizione in edizione, con temi e obiettivi sempre nuovi», ha sottolineato Alessandro Maggioni, presidente di Confcooperative Habitat. «Anche l’edizione 2019 si distingue in questa direzione grazie alla partnership con FS Sistemi Urbani, sfidando i giovani progettisti sul tema degli Scali Ferroviari, così determinante per il futuro di Milano e delle nostre città e, in particolare, sullo scalo cittadino di Rogoredo, in un’area periferica ma proprio per questo per noi ancora più significativa, in quanto nostro territorio elettivo di intervento. In questo contesto desideriamo sollecitare una riflessione sul ruolo non solo architettonico ed economico ma anche politico e culturale che riveste la cooperazione, come ogni soggetto chiamato a rispondere al problema abitativo, e dare concretezza a un paradigma di intervento attento non solo alla dimensione dell'impresa ma anche all'equità sociale ed economica. Per questo abbiamo adottato fra i documenti di lavoro anche la Carta dell’Habitat, il decalogo di valori ideato per Confcooperative dal professore emerito di Urbanistica del Politecnico di Milano Giancarlo Consonni: una preziosa assunzione di responsabilità a cui chiamiamo anche le nuove generazioni, per una nuova «arte dell’abitare»».

Ripensare lo scalo ferroviario milanese di Rogoredo è questa la sfida lanciata dalla quinta edizione dell'evento attraverso l’elaborazione di una proposta progettuale multidisciplinare e complessa, per un intervento residenziale cooperativo alla scala della città, dell’edificio e degli spazi aperti.