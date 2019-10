Con Napoli i Centri clinici NeMO diventeranno 5

Il nuovo Centro si prenderà cura di pazienti adulti e pediatrici, per un totale di circa 2mila persone all'anno che convivono con questo tipo di patologie, provenienti dal territorio campano e dalle Regioni del sud Italia vicine, che potranno evitare così gravosi viaggi per accedere alle strutture sanitarie.

Il Centro Clinico NeMO Napoli occuperà un’area di circa 1.100 mq e vedrà il paziente e la sua famiglia al centro di un percorso di presa in carico, dal momento del ricovero, fino al suo rientro a casa, caratteristica del modello clinico-assistenziale dei Centri NeMO. Il Centro Clinico NeMO Napoli sarà dotato di 23 posti letto per la degenza ordinaria, di cui 6 per l’accoglienza di pazienti in età pediatrica, ai quali si aggiungono 3 posti per le attività di Day Hospital.

Grande attenzione sarà data alla cura degli spazi, realizzando un ambiente che favorirà l’accoglienza e aiuterà a vivere l’esperienza del ricovero in modo positivo, aiutando ad affrontare le difficoltà della degenza: ne sono un esempio i balconi delle finestre dedicati all’ortoterapia (nella foto in apertura un particolare del progetto), che coniuga in tal modo il valore dell’accoglienza e gli aspetti riabilitativi nel dedicarsi alla cura delle piante e dei fiori. Un secondo esempio è la previsione di uno spazio nido per l’accoglienza dei più piccoli.