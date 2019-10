Quando le suore ci facevano pregare: la voce dei genitori nei percorsi di tutela minori

Leila per un certo periodo della sua vita è stata in comunità, insieme a suo fratello. Ne hanno girate tre diverse. La prima, ricorda, era gestita da suore: «partecipavamo a tutte le funzioni religiose, per due anni e mezzo. Io avevo sette anni, non mi dava fastidio, ma i miei genitori (quelli di Leila arrivano dal Marocco, ndr) non ne erano felici. E stato un palese non ascolto dei loro desideri per noi figli», ricorda. Quando sono arrivati al Roccolo – una comunità di accoglienza familiare nel varesotto, della cooperativa La casa davanti al sole – è stato immediatamente differente: «I miei genitori hanno avuto la possibilità di vedere la casa e la mia stanza prima che io andassi in comunità. È cominciato un percorso diverso, i miei genitori si sono sentiti protagonisti, mia mamma ha partecipato ai gruppi di auto mutuo aiuto e ne è stata felice, hanno espresso il desiderio che io imparassi l’arabo. Poi io non ho voluto, ma quella è un’altra storia».

Quella di Leila è una delle esperienze portate ieri a Milano nell’ambito dell’incontro pubblico “Prassi partecipative per la qualità del lavoro nella tutela minori” organizzato da Legacoop Lombardia alla Casa dei Diritti, con la partecipazione di assistenti sociali, cooperatori sociali, assessori alle politiche sociali, rappresentati delle istituzioni, genitori e figli. Al centro della mattinata c’è stata la partecipazione come strumento metodologico per l’attuazione di percorsi più efficaci e condivisi all’interno della tutela minorile, che si tratti di affido o di accoglienza in comunità.