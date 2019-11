I cinque principi per garantire il diritto di un bambino a vivere in famiglia

Le Associazioni e Reti di famiglie affidatarie aderenti al Tavolo Nazionale Affido scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrivono tutta la loro preoccupazione sulle conseguenze negative per i bambini ed i ragazzi, di questa «campagna in atto di strumentalizzazione e di discredito dell’intero sistema di tutela dei diritti dell’infanzia, che coinvolge sia gli attori istituzionali preposti che le migliaia di affidatari che hanno accolto nel corso degli anni minorenni nelle loro famiglie, dedicandosi a loro con tanto impegno ed affetto e che svolgono un prezioso ruolo di protezione dell’infanzia».

«Osserviamo con preoccupazione il diffondersi di un clima di diffidenza e di sospetto verso l’affidamento familiare che ha portato negli ultimi mesi ad una all’allarmante diminuzione di disponibilità all’accoglienza e il proliferare di iniziative legislative nazionali e regionali, fondate sul presupposto che debba essere evitata la totalità degli allontanamenti dei bambini dai loro genitori. Riteniamo che questo metta a rischio la protezione e la tutela di quei minorenni che vivono in situazioni familiari di grave negligenza e maltrattamento. La carenza di interventi a sostegno delle famiglie fragili e l’assenza di livelli essenziali delle prestazioni sociali indeboliscono ulteriormente il sistema di tutela dei minorenni». Le associazioni e le famiglie hanno chiesto al Presidente un incontro per condividere con lui le loro preoccupazioni.

Pochi giorni fa, il Tavolo Nazionale Affido, riunito in assemblea a Milano, ha risottolineato cinque principi per rimettere al centro il diritto dei bambini a crescere in famiglia, diritto che certamente non si tutela alimentando un clima di sfiducia generalizzato nei confronti dell’istituto dell’affidamento familiare.