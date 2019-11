Alla Triennale va in mostra la poesia del legno

«Abbiamo accettato con entusiasmo la sfida di riprodurre in legno riciclato l’opera di Sandro Veronesi, perché crediamo davvero che nel legno ci sia poesia», dichiara Nicola Semeraro, presidente di Rilegno. «C’è poesia nel difendere una risorsa che non ha padroni e che è utile a chiunque. C’è poesia nel non sprecarlo, nel riciclarlo come segno di gratitudine verso un materiale naturale che accompagna le nostre vite. Questa è la filosofia che guida anche il lavoro di Rilegno», aggiunge Semeraro, «che ispirandosi alla ciclicità della natura ha saputo creare in Italia un sistema di riciclo degli imballaggi in legno che è un vero esempio di economia circolare, considerando che i 2 milioni di tonnellate di legno raccolto e riciclato ogni anno diventano al 95% nuova materia prima, nello specifico pannello truciolare, vera linfa vitale per l’industria del legno arredo. Una gestione efficiente del riciclo del legno che in poco più di 20 anni ha creato una “nuova” economia, che ha prodotto risultati importanti sia in termini ambientali, sia per la capacità di creare sviluppo e occupazione».

La mostra alla Triennale di Milano rimarrà aperta dal 16 novembre al 15 dicembre 2019

da martedì a domenica - ore 10,30 / 20,30

ingresso gratuito