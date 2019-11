Alpine Refugees, le Alpi da trappola a rifugio per migranti

Nei 27 capitoli di “Alpine Refugees”, emergono similitudini tra Austria, Italia e Svizzera rispetto alla crescente presenza di stranieri in aree alpine, soprattutto in relazione al mercato del lavoro interno che li richiede, ma anche in virtù delle politiche nazionali di redistribuzione dei richiedenti asilo (e a volte di confino) in zone montane. I tre Paesi condividono anche la difficoltà di pensare a politiche migratorie in grado di includere i migranti a livello locale secondo un approccio che non sia emergenziale e/o securitario, bensì finalizzato alla rivitalizzazione di questi territori. Il panorama delle esperienze locali è comunque variegato e a macchia di leopardo. «Accanto a discutibili iniziative di accoglienza in aree montane, che hanno innescato fenomeni di grave esclusione sociale, si rilevano alcune esperienze virtuose che sono riuscite a trasformare la spesa in accoglienza in investimento in capitale umano», è stata la riflessione di Giulia Galera (Euricse).

Alla presentazione nel Plessi Museum, moderata dalla giornalista Marika Damaggio, hanno partecipato anche il sindaco di Brennero, Franz Kompatscher e la responsabile della Regio Wipptal Sabine Richter. Come esempio di buona pratica di integrazione, è stato coinvolto il Centro giovani del Brennero. «In Alto Adige ho trovato molta solidarietà nei confronti dei giovani e una buona propensione all’integrazione. Il nostro centro è una realtà aperta a tutti; da noi il colore della pelle e la provenienza non sono un ostacolo», ha spiegato Saad Khan, 24 anni, di origini pakistane, referente del Centro.

Gli immigrati – hanno concluso i ricercatori del network ForAlps - costituiscono una risorsa attuale e potenziale enorme per la macro regione alpina, in termini non solo economici ma anche socio-culturali, perché in grado di contribuire alla rigenerazione dei territori e delle comunità ospitanti. Il ritorno delle barriere ai confini alpini rappresenta quindi una minaccia diretta alla strategia europea Eusalp basata sulla libera circolazione di merci, idee e persone tra i versanti alpini, e una minaccia alla stessa costruzione europea.