Europa, ricostituito l’inter-gruppo Economia Sociale e Terzo Settore

«Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la ricostituzione al Parlamento Europeo dell’inter-gruppo per l’Economia Sociale e il Terzo Settore. Una notizia che evidenzia un’attenzione, trasversale a tutte le forze politiche, anche a livello europeo sui temi relativi all’economia sociale e al ruolo che il terzo settore svolge per la coesione sociale delle nostre comunità». Così Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, commenta la creazione dell’inter-gruppo parlamentare Economia Sociale anche in questa legislatura; per la nascita dell’organismo era necessario il parere favorevole di almeno tre forze politiche diverse.

«L’inter-gruppo è uno strumento politico importantissimo per costruire davvero una nuova Europa più sociale e più sostenibile. Ringraziamo tutte le forze politiche e i parlamentari che hanno aderito e sostenuto la ricostituzione dell’inter-gruppo, con un particolare ringraziamento al Comitato economico e sociale europeo e alla rete del Social Economy Europe. A tutti rinnoviamo la disponibilità ad una piena collaborazione», conclude Fiaschi.