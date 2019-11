Da oggi la felicità si può comprare grazie ai rimborsi solidali

Una vera rivoluzione che cambia il modo di fare shopping: senza bisogno di modificare le proprie abitudini di acquisto e senza costi di alcun tipo, si potranno aiutare tanti bambini sul territorio italiano.

«In questa prima fase di start-up hanno aderito alla convenzione già più di 1.300 negozi online, inclusi i più importanti brand dell’e-commerce; la gamma delle offerte commerciali copre ogni ambito di consumo e andrà ampliandosi nel tempo così da soddisfare anche settori più di nicchia», spiega Max Gallli, co-fondatore della piattaforma.

Gli obiettivi di Buy and Help sono semplici ma rivoluzionari: «Miriamo a trasformare i gesti quotidiani di acquisto online in reali azioni solidali a favore dell’infanzia, dare valore alla sensibilità degli utenti che possono contribuire alla scelta dei progetti verso cui indirizzare il sostegno e offrire agli utenti solo vantaggi: la partecipazione al progetto assicura un ritorno economico, mentre il contributo a favore delle iniziative benefiche è a carico di Buy and Help», sottolinea Galli, che agginge: «Siamo un gruppo di pragmatici sognatori. Desideriamo un mondo migliore per tutti i bambini e per questo abbiamo creato uno strumento concerto per contribuire a realizzarlo».

All’origine di tutto c’è un infatti team di professionisti, esperti nel management imprenditoriale, che nel 2016 condivide un’utopia: utilizzare le competenze acquisite nel mondo dell’e-commerce a favore di un progetto solidale, il più possibile vicino alle persone. Così è nata l’idea di creare una modalità di acquisto online che consentisse di ricavare, attraverso le transazioni, un cashback a favore dell’utente e un margine economico da destinare a iniziative a sostegno dell’infanzia, sul territorio italiano.