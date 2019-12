Guerra e mutamento climatico: cosa non abbiamo imparato dalla Siria

C’è un termine, carrying capacity, che descrive bene il processo in atto. Letteralmente, significa capacità di carico, di tenuta. Tecnicamente, è la capacità di un ambiente e delle risorse che vi si trovano di sostenere un determinato numero di individui.

L’archeologo di Harvard Steve LeBlanc [9] ha descritto il rapporto tra la carrying e la guerra, giungendo a affermare che gli esseri umani combattono quando superano la capacità di tenuta e carico del proprio ambiente naturale.

Quando la fame incombe, la fame non dà scelta e tra il rimanere affamati e combattere gli uomini scelgono di combattere. Questo anche nelle società complesse che, però, grazie a innovazione, tecnologia e alla struttura politica che si danno operano un mutamento nella logica della guerra. Una svolta che LeBlanc individua negli ultimi tre secoli: anche se è cresciuto il numero dei genocidi, gli Stati avrebbero ridotto il numero complessivo delle vittime nelle loro guerre.

Questo seguendo una logica che ha portato dall’uccidere tutti i nemici, all’ucciderne quanto basta per poi ricondurre il resto della popolazione al servizio di una nuova espansione economica. In termini generali, questo processo ha comportato meno violenza, poiché, stando alle ricerche di LeBlanc, a provocare il maggior numero di morti e un più intenso tasso di violenza non sarebbero le battaglie strutturate, ma gli atti di razzia e scorreria tipici delle società non statuali o di ordinamenti dove non vige alcun monopolio legittimo della violenza.

Un improvviso stravolgimento climatico, lasciavano già intuire Peter Schwartz e Dough Randall, avrebbe ripercussioni sull’equilibrio globale e riporterebbe l’umanità alla condizione di guerra permanente dove il nemico privato (inimicus) non si distingue più dal nemico pubblico (hostis) e viceversa.«Once again warfare would define human life», scrivono Peter Schwartz e Doug Randall.[10]

Dopo un rapido incremento della temperature generale, la glaciazione. Schwartz e Randall modellano il loro scenario su un evento di 8.200 anni or sono, trovando conferma nel raffreddamento della temperatura globale, conseguente all’alterazione delle correnti marine, nel cosiddetto “Younger Dryas” o “Dryas recente”, evento climatico verificatosi circa 12.700 prima dell’era presente e durato complessivamente 1300 anni. Un fenomeno, quest’ultimo, che portò al distaccamento di iceberg fino alla costa del Portogallo.[11]

Più che sulla comparabilità dei fenomeni o sull’attendibilità del ripetersi ciclico degli eventi, lo scenario si concentra su una drammatizzazione dei processi di mutamento climatico. È già accaduto, dovesse accadere ancora quali sarebbero le conseguenze sociali, economiche, politiche, militari?

Mutamenti globali

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di cui fanno parte attualmente 195 Paesi, istituito nel 1988 dalle Nazioni Unite, in seno al World Meteorological Organization (WMO) e all’United Nations Environment Programme (UNEP è il principale organismo internazionale per lo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici. Rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e le eventuali «opzioni di adattamento» dei sistemi umani a questi cambiamenti il suo Gruppo di lavoro II (Working Group II, WG II) ha affrontato proprio la delicata questione della «vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici».

Il V Rapporto dell’IPCC [12] ribadisce che l’impatto di stress termici, precipitazioni, inondazioni, siccità ricadrà soprattutto sulle aree urbane, considerando che se fino al 1950 solo il 30% circa della popolazione mondiale viveva in aree urbane, dal 2008 è stata superata la soglia fatidica del 50%, con conseguenze sulle condizioni di salute.

Il mutamento climatico è, per i ricercatori dell’IPCC, un moltiplicatore di minacce e il riscaldamento globale contribuirà a esacerbare («to exacerbate» è il verbo usato nel rapporto) emergenze economiche, sociali, politiche, di sicurezza e sanitarie, con ricadute negative soprattutto sui poveri della popolazione globale: all’aumento della vulnerabilità complessiva, corrisponderà un aumento dei processi migratori già in atto, con particolare rischio per le aree costiere, dove vive il 20% della popolazione mondiale e vede la presenza di 15 delle 20 megalopoli presenti sul pianeta.

Un moltiplicatore, quello del clima, che potrebbe influire non solo sulla tenuta, ma sulla credibilità stessa dei sistemi democratici qualora non arrivassero risposte adeguate e rapide ai problemi: ma il caso-Siria sembra non aver insegnato nulla.

Note

