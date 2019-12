vadoaviveredasolo: il nuovo blog dei racconti di vita indipendente

Il blog raccoglie già alcune storie significative come quella di Adriana (nella foto in apertura e qui) dall’Argentina all’Italia, attraverso difficoltà, separazioni e nuovi inizi. Nel blog Adriana racconta la sua storia facendo trasparire una grande energia e voglia di indipendenza, ben riassunte in queste parole: «Io sono un datore di lavoro vero e proprio perché da parte mia c’è un investimento per assumere gli assistenti personali. Loro aiutano me ma io aiuto loro offrendo un lavoro: è uno scambio alla pari. In questo modo la persona con disabilità non è un peso per la società, ma un soggetto attivo perché fa muovere l’economia. Io non voglio essere un soprammobile: svolgo il mio lavoro ogni giorno, ho un ruolo nel mio ufficio e se manco si sente».

Le storie raccontate nel blog sono molto diverse tra loro ma sono tutte accomunate da una grande volontà di essere protagonisti della propria vita, lavorando sui propri limiti come opportunità.

La vita indipendente di Stefano è iniziata dopo molti anni di tentativi ed è coincisa con l’avvio del suo attuale lavoro come web master dell’amministrazione provinciale di Bolzano, dove è impegnato anche come presidente della Sezione locale. Elisa, di Genova, racconta la sua iniziale paura di sentirsi “senza rete”, superata grazie alle molte persone che le sono state vicine consentendole di vivere in modo autonomo in una casa-famiglia. Oggi lavora e collabora alla gestione della casa, facendo la spesa, curando piante e fiori, partecipando ad attività di volontariato.

È stata l’idea di “pensare in grande” che ha spinto Riccardo non solo a intraprendere una Vita indipendente per sé, dopo una lunga esperienza in una comunità alloggio per disabili della Fondazione Don Gnocchi, ma di farne un progetto allargato. Con la Sezione Uildm di Milano ha coinvolto una cooperativa collegata alle Acli che ha dato in affitto all’Associazione un appartamento accessibile per ogni condominio che gestiva.