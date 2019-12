AdAstra Project per dare spazio al futuro dei giovani

AdAstra Project – Spazio al tuo futuro è un progetto pilota di formazione-lavoro rivolto a giovani in condizioni di svantaggio e di fragilità personale ed economica. Si rivolge a ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 24 anni, residenti nella città metropolitana di Milano fortemente motivati ad affrontare un’esperienza sfidante, con la volontà di mettersi in gioco per entrare nel mercato del lavoro. Per realizzare il progetto Campari Group, Eataly e Lavazza hanno messo a disposizionei propri centri di eccellenza, le academy, le competenze di qualificati professionisti del settore e opportunità di training on the jobper creare le condizioni più favorevoli affinché i giovani possano acquisire conoscenze e capacità specialistiche e professionali per intraprendere una carriera nel settore.

A&I Società Cooperativa Sociale ONLUS, ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione e i servizi al lavoro, accompagnerà tutte le fasi del percorsoe affiancherà giovani con case manager dedicati. Dopo il recruiting, tra oltre 100 candidature, e gli assessment individuali e di gruppo, A&I ha selezionato trenta giovani che hanno dimostratointeresse e motivazione a partecipare aquesto impegnativo percorso formativo.Questo gruppo target seguiràun primo modulo formativo di soft skill, che consentirà di individuare i venti giovani da indirizzare ai percorsi personalizzati presso le aziende. In relazione alle attitudini dimostrate, iragazzi, suddivisi in gruppi, seguiranno:

percorso food and beverage:

- corso di formazionedi140 orebar/caffetteria e bartending presso l’academy Campari a Sesto San Giovanni e l’academy Lavazza a Settimo Torinese;

- training di 110orepresso EatalySmeraldo aMilano;

percorso Mestieri:

- training on the job 45 giorninei reparti macelleria, panetteria,pizzeriapresso Eataly Smeraldo a Milano.

Il percorso formativo proseguirà con un tirocinio di 4 mesi presso aziende profit o non profit, l’area ristorazione Eataly Smeraldo, le filiere commerciali dei partnero segnalate dai partner, la rete delle cooperative sociali; si conclude con inserimento lavorativo in aziende profit o non profit. La durata è di un anno, termine previsto a fine novembre2020.

AdAstra Project non risolve il problema della disoccupazione giovanile, tuttavia rappresenta un’esperienza concreta che avvicina giovani fragili al mondo delle professioni - proprio nei settori dove serve personale qualificato - in modo consapevole e preparato. Il progetto sarà monitorato in tutte le sue fasi, se la sperimentazione otterrà i risultati attesi, potrà essere estesa ad altre impresee ad altri settori, replicando un modello di collaborazione che, in questo caso, è stato favorito e accompagnato dallo Studio Biscozzi Nobili Piazza. Ad Astra Project rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra profit e non profit che unisce la responsabilità sociale d’impresa con l’innovazione sociale che contribuisce a dare risposte concrete e superare disagio e marginalità.

Il progetto è aperto a futuri sviluppi, per questo la Fondazione di Comunità ha aperto il Fondo solidale AdAstra per raccogliere risorse ed energie di imprese e privati che condividono la necessità di offrire prospettive di qualità a giovani svantaggiati e vogliono sostenere la Fondazione a sviluppare questa esperienza. Non a caso il nome AdAstra Project, fa riferimento al motto latino per aspera ad astra, per comunicare la volontà di supportare i giovani fragili a superare le difficoltà, a ritrovare la fiducia in sé stessi ed imboccare la propria strada nel mondo.

“AdAstra Project è un progetto sfidante, innovativo e di grande valore sociale, perché sappiamo quanto sia difficile motivare questi ragazzi e aiutarli a trovare la fiducia in sé stessi. Siamo grati a Campari Group, Eataly e Lavazza, grandi realtà imprenditoriali, per avere condivisocon noi l’importanza di offrire un percorso altamente professionalizzante, che apre possibilità concrete e qualificate di inserimento nel mondo del lavoro - ha sottolineato Giovanni Azzone, Presidente della Fondazione di Comunità Milano - crediamo che tutti debbano avere le giuste opportunità per superare le difficoltà e migliorare il proprio progetto di vita. Ci auguriamo che l’esperienza possa crescere coinvolgendo altre impresee privati, per raccogliere le risorse necessarie abbiamo costituito il Fondo solidale AdAstra”.

“AdAstra Project rappresenta il contesto ideale in cui Campari Group, attraverso Campari Academy, scuola di eccellenza per l’insegnamento dell’arte del bartending e del bar management, ha la possibilità di contribuire concretamente alla promozione dell’educazione professionale estendendo importanti opportunità anche a giovani meno avvantaggiati in un territorio, Milano, a cui siamo profondamente legati perché rappresenta la nostra storia e le nostre origini. Coerentementecon i nostri valori di Gruppo, AdAstra Project rientra perfettamente nella tipologia di progetti che siamo felici e orgogliosi di sostenere in quanto l’area dell’educazionein generale ispira già molte delle nostre attività di coinvolgimento delle comunità con cui entriamo in contatto in Italia e nel mondo”, ha aggiunto AldoDavoli, Global Public Affairs & Sustainability Sr.Director di Campari Group.

“Eataly nasce da persone che hanno saputo trasformare la passione, in un mestiere, per poter dedicare la parte centrale della giornata alla continua ricerca e produzione di prodotti alimentari di alta qualità - spiega Caterina Colozzi, HR Operations Eataly - La felicità, infatti, non può prescindere dal piacere per il mestiere che si fa. Da diversi anni lavoriamo con i giovani promuovendo la scelta del mestiere e non, genericamente, la ricerca di un lavoro. Imparare un mestiere, che sia pizzaiolo, barista, panettiere o macellaio, ed avere piacere nel farlo: elementi centrali nel miglioramentodella qualità della vita. Avere un mestiere, meglio ancora se amato, significa avere la possibilità di costruire il proprio futuro nel modo migliore. Per questo abbiamo aderito con grande entusiasmo al progetto AdAstra.”