Alla ricerca umanistica borse per 375mila euro

In particolare si sono aggiudicate le borse di studio:

Università degli studi della Basilicata – Dott. Michele Lavella – “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”. Il percorso triennale programmato consente lo svolgimento di ricerche originali e di alto livello scientifico, con particolare attenzione per l’analisi dei rapporti tra il Mezzogiorno d’Italia e gli altri Paesi o aree d’Europa che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Obiettivo formativo è quello di fornire ai dottorandi l’acquisizione di competenze necessarie all’esercizio dell’attività di ricerca di alta qualificazione, con una forte integrazione tra “sapere” e “saper fare”.

Università degli studi di Camerino – Dott.ssa Karina Zabrodina – “Leadership culturale per lo sviluppo locale”. Il progetto di ricerca esplora casi italiani e stranieri di crescita economica e di rinascita in aree depresse colpite da disastri di vario genere grazie a un’appropriata leadership da parte di “agenti culturali” quali ad esempio università o organizzazioni con finalità culturali. Scopo finale quello di favorire un processo di condivisione di esperienze e competenze sviluppate nel territorio di riferimento dell’Università di Camerino, quelle aree montane interne delle Marche in cui il ruolo di questa istituzione culturale è diventato sempre più vitale.

Università degli studi di Milano - Dott.ssa Giulia Di Pietro – Studi sulla criminalità organizzata. “Le radici e la memora: la sfida del nostro tempo”. Il percorso di dottorato punta ad esplorare due orientamenti relativi alla valorizzazione della memoria, delle radici e delle identità culturali: da un lato risorse decisive per arginare la spinta verso la “liquidità” imponente, dall’altro motivo per contraddire i grandi valori della cultura moderna. Come fare della memoria una bussola per i diritti e come evitare che, all’opposto, essa incoraggi comportamenti antisociali? Obiettivo del progetto valorizzare i nuovi percorsi di costruzione della memoria e fornire delle risposte a questi importanti quesiti con un’analisi delle forme di criminalità organizzata.

Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dott. Antonio Leo – “Eurolinguaggi e Terminologie specialistiche”. Il corso di Dottorato di Ricerca internazionale nasce con l’intento di studiare con un approccio interdisciplinare l’origine nonché l’evoluzione della terminologia specialistica nelle lingue, nelle letterature e nelle culture oggetto di studio, ossia francese, inglese e spagnolo. Il corso mira a formare esperti “terminologi” nello studio specifico delle lingue e culture europee anche al fine di delineare e promuovere politiche linguistiche di impatto internazionale, anche in settori specifici come quelli giuridico-economico, matematico-finanziario, marittimo e agroalimentare.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dott.ssa Claudia Tozzi – “Archeologia del Suburbio di Roma: un progetto di ricerca per la conoscenza, gestione e valorizzazione di un contesto territoriale”. Oggetto del progetto di ricerca è un contesto insediativo della periferia occidentale di Roma, nella quale a seguito delle indagini preliminari della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma sono state analizzate recentemente una grande villa e una necropoli con 543 tombe. L’eccezionalità del ritrovamento poggia anche sulla possibilità di ricostruire i diversi paesaggi culturali che si sono succeduti nella zona dall’età antica ai nostri giorni, con lo scopo di progettare percorsi di visita e di fruizione del territorio che possano essere veicolo di riqualificazione della periferia romana.