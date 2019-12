COP25: emergenza climatica, quali attese per l'Africa?

Un'ampia quota dell'agricoltura in termini di PIL e occupazione aumenta la vulnerabilità, così come altre attività sensibili alle intemperie, come la pastorizia e la pesca, causando perdite di reddito e una maggiore insicurezza alimentare. Sette dei 10 paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici si trovano in Africa. Nel 2015, quattro paesi africani si sono classificati tra i 10 paesi più colpiti: Mozambico, Malawi, Ghana e Madagascar.

Il rapporto 2018 dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha evidenziato le gravi conseguenze di un aumento della temperatura superiore a 1,5°C, soprattutto per l'Africa. Dal 2008 al 2011, la siccità ha infatti causato perdite economiche pari al 3,9% del PIL annuo di Gibuti. Una ricerca commissionata dall'UNEP stima che il costo dell'adattamento ai cambiamenti climatici in tutta l'Africa potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari all'anno entro il 2050, se l'aumento della temperatura globale viene mantenuto entro i 2°C al di sopra dei livelli preindustriali.​

Ma i capitalisti dei climate bond non stanno a guardare

Affrontare il cambiamento climatico in Africa creerà importanti opportunità di mercato nel Continente, in particolare per il settore privato e gli investitori istituzionali. Per questo, l'Africa e chi guarda all'Africa con rinnovata attenzione si attende molto da COP25. Il Continente è un player globale importante per affrontare la questione climatica.

Seyni Nafo, che dal 2011 segue i negoziati sul clima, ha rentanovenno. Maliano, intervistato da Le Monde ha espresso un punto di vista condiviso da tanti: "L'Africa sta affrontando siccità, inondazioni..... che stanno colpendo duramente le sue popolazioni e le sue economie. Finora i Paesi sviluppati hanno proposto l'uso di strumenti assicurativi per coprire questi rischi. Ma questa non può essere una risposta a lungo termine. L'assicurazione si adatta ai rischi con una bassa probabilità di accadimento. Tuttavia, gli eventi meteorologici estremi sono in aumento e il loro costo è in aumento. O i premi da pagare per assicurarsi diventano insostenibili - come già avviene in alcuni paesi - o le compagnie di assicurazione sono esposte al fallimento. Dobbiamo pensare ad altre soluzioni. Siamo consapevoli dei vincoli politici ed economici dei paesi sviluppati e non stiamo presentando un assegno da firmare, ma è giunto il momento di iniziare a parlare seriamente del problema".