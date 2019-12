Immigrazione, solo l’approccio umanitario non basta più

Fondazione Ismu presenta il suo XXV rapporto sulle migrazioni nell'aula magna dell'Università Cattolica di Milano, in colaboraizone con Fondazione Cariplo. «Migrazioni», dice il presidente dell’Istituto Marinella Enoc, «che nella storia ci sono sempre state. La migrazione è sempre stata qualcosa che ci tocca da vicino. È una forza positiva della società civile. Ma troppo spesso fa paura. Allora come si gestisce questo fenomeno in un momento in cui il mondo sembra appartenere a tutti dove però si ha paura del diverso? Bisogna imparare a leggere il fenomeno non solo in maniera filantropica e umanitaria, ma anche culturale. Essere aperti alle domande. Con Ismu vogliamo offrire un servizio culturale. E mi sento di dire ceh fare cultura oggi è un’opera di misericordia».

«Dal 1998 al primo gennaio 2019 la popolazione straniera in Italia è passata da 992mila a 6 milioni e 222mila presenti (regolari e non) su una popolazione di 60 milioni e 360mila residenti (oltre uno straniero ogni 10 abitanti). E negli ultimi 25 anni la presenza di migranti si è consolidata stabilizzandosi», dice Livia Ortensi, responsabile settore statistica Fondazione Ismu. «Il 91% è regolare e solo il 9% è in una posizione giuridica di non regolare».