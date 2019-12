La centralità dei margini

In questi paesi, in questi contesti lontani si è, dunque, forgiata la proposta di valore del Master che, in un rapporto dialettico con lo spirito dei luoghi, ha costruito un'offerta didattica incentrata sulla centralità dell'impresa sociale come modello vincente del contemporaneo, la crucialità dell'impatto come cartina di tornasole con cui leggere il paesaggio economico e sociale odierno e la sostenibilità nella sua triplice accezione sociale, ambientale ed economica come pre-condizione dell'impatto stesso.

Un percorso le cui conclusioni benché iscritte nelle premesse logiche e culturali hanno preso coscienza nel corso degli anni e portato a un radicale ribaltamento del discorso dominante: così come le aree interne non rappresentano un” peso” e una debolezza rispetto all’economia mainstream, ma il terreno d’eccellenza per sperimentare strategie e pratiche di innovazione e resilienza, l’economia sociale non è più semplicemente e banalmente “terza” rispetto a Stato e Mercato, ma il cuore di un nuovo modo di intendere i rapporti economici e sociali che trova la sua raison d’etre nella massimizzazione dell’impatto sociale (e ambientale) sotto il vincolo della sostenibilità economica.

La nuova edizione del Master Memis inizierà a marzo 2020, vi aspettiamo per ragionare insieme sulle sfide e le urgenze del Capitalismo e per capire come concetti e competenze apparentemente lontani dal mondo del Terzo Settore (digitale, finanza, piattaforme ecc ecc) possano risolversi in percorsi di capacity per imprese sociali ed ETS. A Roma come a Preci come a Parigi.