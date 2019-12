Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, nominati i componenti

Sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ricostituito con decreto interministeriale del 12 agosto del 2019 a firma degli ex ministri Giulia Grillo e Giovanni Tria, con il decreto del direttore generale della Prevenzione sanitaria.

COMPONENTI OSSERVATORIO - Per il ministero della Salute Serena Battilomo e Rosanna Mariniello; per il ministero dell'Economia e delle Finanze Roberto Fanelli, Elena Giacone e Luigi Vinciguerra.

Per il ministero dell'Istruzione Paolo Sciascia; per la presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento Politiche antidroga) Marco Muser; per la presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento Politiche giovanili) Antonella Pallocca; per la presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento per le politiche della famiglia) Ermenegilda Siniscalchi.

Per il ministero dello Sviluppo economico Vincenzo Maria Di Maro; per l'Istituto superiore di sanità Roberta Pacifici; per la conferenza delle Regioni e delle Province autonome Aniello Baselice; Carola Magni; Sonia Salvini; Manfredi Zammataro.

Per l'associazione nazionale dei comuni italiani Anci Simona Neri; per l'associazione Genitori scuole cattoliche Agesc Laura Marmai; per associazione Azzardo e nuove dipendenze And Daniela Capitanucci; per società italiana tossicodipendenze SiTD Onofrio Casciani; per associazione Alea Maurizio Fiasco; per il coordinamento Cnca Armando Zappolini; per federazione Fict Angelo Benvegnù; per Consiglio dei consumatori e degli utenti Cncu Gabriele Melluso.

In rappresentanza dell’associazione nazionale comuni italiani (Anci) è stata nominata la sindaca di Laterina Pergine Valdarno, l'ingegnere Simona Neri, già coordinatrice delle “Politiche di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico e Bullismo” per Anci Toscana