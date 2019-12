Dopo di noi, la relazione al Parlamento manca da due anni

Abbiamo una legge sul Dopo di Noi dal giugno 2016. Ma di come quella legge stia funzionando, nessuno sa nulla. La relazione al Parlamento, secondo il testo della legge stessa, va inviata al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno: dopo tre anni ne abbiamo una sola, quella pubblicata a dicembre 2017, che di fatto dà conto del primo di attività, descrivendo lo stato di avanzamento della prima fase, quella in cui le Regioni definivano gli indirizzi di programmazione. «Al momento in cui si scrive, non è ancora possibile dar conto degli interventi concretamente realizzati a livello territoriale, che seguono la definizione degli indirizzi e della programmazione degli interventi, che saranno pertanto oggetto della seconda relazione», diceva il Ministero.

Da allora, silenzio. Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fanno sapere che, lato tecnico, tutti gli adempimenti per redigere la relazione sui due anni successivi sono stati fatti, «anche se in ritardo», ammettono, «perché molte regioni erano in difficoltà». Il tutto ora è alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ma lì, tra l’avvicendamento politico e il fatto che il Ministero dedicato non c’è più, che la delega alla disabilità ad interim è ancora nelle mani di Conte e va riorganizzato un ufficio di missione… per ora non c’è nulla.

Se non Anffas, che prosegue il suo monitoraggio palmo a palmo sul territorio, restituendo una mappa d’Italia in cui le regioni sono a diversi “stadi di avanzamento”. A luglio 2018 erano quattro le Regioni in cui il progetto individuale era stato redatto, Lombardia, Marche, Molise, Toscana. Per Roberto Speziale, presidente di Anffas, «oggi si può dire che solo in Lombardia ed Emilia Romagna ci sono esperienze concrete, positive, che possono essere anche di esempio». Per il resto, c’è la solita macchia di leopardo: con la Sicilia che parte ora e la Puglia che sta mettendo tutti i fondi del Dopo di noi sulla vita indipendente, trascurando le altre possibili azioni. Alle famiglie di fatto poco o nulla è arrivato finora e i soldi - 56,1 milioni l’anno circa - sono per lo più non spesi. Questo nonostante il decreto attuativo della legge 112, del 23 novembre 2016, all’articolo 6 comma 4 affermi che «a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima». Quindi le Regioni che non hanno effettivamente attribuito ai beneficiari le risorse e non le hanno rendicontate, avrebbero dovuto già dal 2018 vedersi congelare le risorse, fino a rendicontazione.

«Per avere un panorama esatto anche in questo caso la Relazione al Parlamento è fondamentale, per questo ne chiediamo con forza la pubblicazione», nota Speziale. Che sulla vicenda di Orbassano declina ogni commento: «Ho deciso da tempo che non avrei più commentato questi episodi di cronaca, perché in un certo senso sono situazioni annunciate. Serve che i fondi stanziati dalla legge vengano utilizzati e arrivino alle famiglie e dati certi che ci facciano capire dove la legge sta funzionando e dove no».