Le mamme tunisine che riconoscono i figli morti nel naufragio

Tra quei corpi in fondo al mare c’è quello di un giovane che era partito perché malato di cancro e voleva semplicemente guarire. Ma i sogni più che mai legittimi di quel ragazzo a cui era stato negato il visto nel suo paese per raggiungere l’Italia legalmente si sono infranti nel naufragio del 7 ottobre a sei miglia da Lampedusa. Oggi quel corpo in fondo al mare ha un volto, un nome, una storia che appartiene a noi tutti.

In una stanza degli uffici della Procura di Agrigento si cerca di dare dignità ai morti e una risposta ai vivi. E il corpo di L., 33 anni che in Tunisia aveva lasciato moglie e figlia con la speranza di riabbracciarle da vittorioso, dopo essere guarito, è uno di quelli. È in quella stanza che per la prima volta i familiari delle vittime del naufragio vengono convocati dai magistrati italiani “come persone informate dei fatti” nel tentativo di riconoscere i loro cari scomparsi. Sono quattro madri tunisine che si sono sottoposte dopo vari appelli all’esame del Dna per permettere così il riconoscimento che ha dato risultati positivi per due salme ora nel cimitero di Caltanissetta, ma che raggiungeranno presto Tunisi per una degna sepoltura.

Un risultato che ha qualcosa di speciale, avvenuto in tempi rapidi grazie all’incessante lavoro del Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, al sostituto procuratore Cecilia Baravelli, all’avvocato Leonardo Marino che ha assistito legalmente le quattro madri tunisine e all’impegno della rete di associazioni Terre pour Tous di Imed Soltani, Lasciatecientrare, Borderline Sicilia, Rete antirazzista catanese e Carovane migranti che sono state vicine ai familiari delle vittime raccogliendo quella disperata necessità di ricongiungersi con le salme dei loro cari.