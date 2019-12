Garante per l'Infanzia della Lombardia: i tre candidati del Forum del Terzo Settore

Grazia Maria Dente, Claudio Figini e Riccardo Bettiga. Sono queste le tre candidature presentate dal Forum del Terzo Settore Lombardia per la figura del Garante regionale per l'infanzia e per l'Adolescenza. In vista del nuovo bando, il Forum ha scritto una lettera ad Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale di Regione Lombardia. «Il Garante regionale per l’infanzia e dell’adolescenza» si legge, deve essere «in grado di rispondere adeguatamente alle domande che vengono da un territorio complesso come la Lombardia e all'altezza di comunità e territori che esprimono sicure eccellenze in termini sia di servizi sia di tutele nella difesa e affermazione dei diritti di bambine e bambine e di ragazze e ragazzi. Grazia Maria Dente, Claudio Figini, Riccardo Bettiga hanno, come dicono i loro curricula, solide competenze e una lunga esperienza nell'attività con e per i minori pur provenendo da culture professionali e esperienze diverse. La scelta di sostenere e valorizzare congiuntamente la loro disponibilità, testimonia la nostra intenzione di dare un contributo effettivo ed efficace alla grande responsabilità che compete al Consiglio Regionale della Regione Lombardia nella scelta del prossimo Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza». Le 34 organizzazioni che compongono il Forum lombardo hanno assunto questa iniziativa «di proporre al Consiglio di Regione Lombardia una terna di nomi per la figura del Garante regionale dell’Infanzia e dell’adolescenza della Lombardia» come «espressione dell’attenzione che chiediamo alla Regione nei confronti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che vivono in Lombardia». L’attuale Garante è Massimo Pagani, che è stato nominato formalmente nella seduta consiliare del 14 aprile 2015.

Foto Unsplash