Il nuovo punto educativo? L'abbiamo aperto in casa anziani

Casa Amica - Fondazione Maria Rossi Onlus è la residenza per anziani di Fregona, un paese di neanche 3mila anime in provincia di Treviso. È un tassello del progetto Caleidos in Veneto e Friuli Venezia Giulia, che vede coinvolti l’Amministrazione comunale di Fregona, l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore e la Cooperativa sociale Itaca, ente capofila. Caleidos è un progetto di contrasto alla povertà educativa minorile selezionato e co-finanziato dall’impresa sociale Con I Bambini. Promuove interventi per la prima infanzia (0-6 anni) in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata, con 42 soggetti sul territorio nazionale coinvolti. La cooperativa sociale onlus Itaca è il partner capofila in Veneto e Friuli Venezia e Giulia. Qui sono coinvolti Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo, Fondazione di Comunità Sinistra Piave, Istituti comprensivi di Cappella Maggiore e “Grava” Conegliano 1, Nido Comunale di San Vendemiano (gestito dalla Cooperativa Stella). Nell’ottica di lavoro di comunità, le scuole hanno coinvolto le amministrazioni comunali di Conegliano, San Vendemiano, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede con i relativi Servizi Sociali. Caleidos darà vita a 8 nuovi Punti Educativi collocati nel territorio presso le comunità di quartiere attraverso momenti di condivisione: gruppi di mamme, occasioni di confronto per piccoli gruppi di genitori, corsi di lingua italiana, laboratori per la sana alimentazione della famiglia, indicazioni sui ritmi quotidiani e corsi sull’educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie.

A Fregona quini il punto educativo ha due sedi, Casa Amica e la Biblioteca. La biblioteca ogni mercoledì (fino a giugno) apre le porte a mamme, papà, nonne e nonni che vogliano trascorre un po' di tempo con i loro bambini e nipotini per attività, giochi ed esperienze insieme, con letture e laboratori creativi (dalle 16.30 alle 17.15 per bambini 3-5 anni) e letture di storie tra le braccia di mamma e papà (dalle 17.15 alle 18 per bambini 0-3 anni).