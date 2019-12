La famiglia è sempre più single

Manovra: Save the Children, misure approvate per i minori devono essere un primo passo L’Organizzazione analizza la manovra dal punto di vista dei bambini. Nell’anno che volge al termine record negativi per povertà minorile e natalità, con più di 1,2 milioni di minori in povertà assoluta e 440 mila nascite in meno. In crescita la dispersione scolastica (14,5%) e al sud solo il 5% dei bambini può accedere al nido