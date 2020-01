Dopo Decreto Sicurezza bandi per accoglienza andati deserti

Una trasformazione negativa e complessiva del sistema di accoglienza che ha come conseguenza diretta la contrazione dei diritti dei migranti e un cambio di prospettiva sul ruolo del Terzo Settore, che passa da una funzione di sussidiarietà e sostegno a una destinata al controllo dei migranti con il taglio dei servizi per l’integrazione. Con la conseguenza che i bandi previsti con i nuovi capitolati di gara del decreto sicurezza sono andati deserti, i piccoli centri chiusi e si sono avviati trasferimenti da città e regioni dove sono andati persi migliaia dei posti previsti.

È la fotografia scattata dalla seconda parte del rapporto “La sicurezza dell’esclusione – Centri d’Italia 2019”, realizzato da ActionAid e Openpolis, che rivela gli effetti dei cambiamenti prodotti dal Decreto Sicurezza del primo Governo Conte sul sistema di accoglienza gestito dalle prefetture.

Il rapporto sottolinea come il taglio dei servizi all’autonomia delle persone, come conseguenza della drastica riduzione degli importi messi a disposizione per la gestione dei centri, abbia provocato il rifiuto del Terzo Settore di partecipare ai nuovi bandi del sistema di accoglienza. A un anno dall’approvazione del decreto sicurezza e del nuovo capitolato, risulta sempre più chiaro come questo rifiuto abbia causato per molte prefetture una effettiva difficoltà ad assegnare tutti i posti ritenuti necessari. Le procedure adottate nel corso dei mesi, come la ripetizione dei bandi e l’affidamento diretto o in economia, hanno rivelato che moltissimi posti disponibili sono stati persi. Le prefetture sono di fatto strette tra regole inapplicabili e l’obbligo di garantire il servizio.

Emblematico il caso di Livorno dove gran parte dei bandi per l’accoglienza sono andati deserti: dopo il fallimento del primo bando, la prefettura non ha ritenuto di pubblicarne di nuovi e ha invece deciso di trasferire altrove i migranti presenti nei centri che sono stati chiusi. Su 1.000 posti messi a bando dopo l’approvazione del dl sicurezza solo 564 sono stati effettivamente assegnati. Nella provincia di Firenze, dove era stato sperimentato positivamente il modello di accoglienza diffusa in tanti piccoli centri che accoglievano i migranti per lo più in appartamenti, le nuove gare hanno portato inizialmente alla firma di solo 3 convenzioni per un totale di 285 posti sui 1.800 inizialmente offerti.