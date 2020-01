“Podcast mania”: ecco quelli da ascoltare sui temi del lavoro

All’epoca delle sottoscrizioni, anche i contenuti audio si sono evoluti trasformandosi in podcast. Un fenomeno ormai maturo che trae le sue origini dal mondo radiofonico e, in Italia, veleggia oltre i 12 milioni di ascoltatori (+1,8 milioni nel 2019 con un incremento del 16% rispetto al 2018, dati Nielsen). Dall’attualità allo sport passando per politica, esteri ed economia nell’universo dei podcast c’è anche chi parla di lavoro.



Lo fa, innanzitutto, Il Sole 24Ore che, grazie ai podcast, estende la vita di alcune trasmissioni tematiche di Radio24 oltre i confini temporali della diretta, permettendo agli utenti di accedere a un contenuto giornalistico in differita. Lo dimostra il riconoscimento ricevuto da Storie di successo, inserito da Apple nella lista dei 25 programmi da ri-ascoltare. Condotto da Francesca Milano, Storie di successo racconta le vicende di chi ha avuto un’intuizione ed è riuscito a costruirci sopra un business: dai primi passi alle prime difficoltà fino alla consapevolezza di avercela fatta, le puntate mettono al centro un ospite che riprende il filo della propria esperienza personale per diventare case history a uso e consumo di chi vuole trasformare un’idea imprenditoriale in realtà.

Della stessa galassia del quotidiano economico fa parte anche I lavori del futuro di Luca De Biase, che racconta come la tecnologia sta cambiando il mondo del lavoro creando nuove professionalità e modificando l’organizzazione delle aziende che si trovano a operare in un contesto economico digitalizzato; con tutto ciò che ne consegue.