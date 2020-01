Al via l'Accademia della saldatura

Il mestiere di saldatore richiede fatica e sacrificio e per questo si conferma tra le figure professionali tuttora carenti nel mondo dell’industria. Per questo Illca Group, azienda leader in soluzioni meccaniche integrate che vanta un primato nazionale in ambito tecnologico produttivo (gestita da Massimo Montini e con sede a Casarile, Milano), istituisce l’Accademia della saldatura, un corso di formazione finalizzato al rilascio del patentino, certificazione di qualifica professionale e una concreta possibilità di occupazione per gli iscritti. Il 30 per cento dei corsisti saranno assunti a tempo indeterminato dall’azienda.

Lo scopo è assottigliare il grande differenziale tra domanda e offerta di lavoro, formare saldatori capaci in grado di applicare tutte le tecniche di saldatura spendibili in aziende meccaniche, reparti di produzione, cantieri edili e navali, officine e imprese di diversi settori industriali.

Il corso teorico-progettuale consiste in 180 ore di formazione divise fra lezioni e attività laboratoriale in azienda, si conclude con un tirocinio, che garantirà occupazione per gli iscritti.

Gli studenti saranno seguiti durante i vari moduli formativi (disegno tecnico industriale, processi di saldatura, controllo qualità) da esperti del comparto, sfruttando le competenze di professionisti appartenenti a società con esperienza pluriennale sul campo.

Il fine è quello di istruire tecnici preparati da impiegare con regolare contratto di assunzione direttamente al termine del tirocinio.

Illca Group persegue questa Mission attraverso il trasferimento e la divulgazione delle Best Practice maturate con la straordinaria esperienza vantata e attraverso la pratica applicativa svolta direttamente in sede.

I DPI, tutti i materiali di supporto funzionali al corso e le dotazioni di campioni, saranno forniti direttamente dall’azienda. Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato certificato di qualifica professionale unitamente al patentino di Saldatore MIG o TIG (previo superamento dell’esame).

Programma dell’Accademia della saldatura

Inizio 27 gennaio fine 27 marzo

Durata: 180 ore - declinate in 20 ore settimanali per 9 settimane

Fascia oraria: pomeridiana 14/18 per il primo modulo teorico presso:

SCUOLA FUTURO LAVORO

Milano, via Ondina Valla, 2 angolo viale Cassala 48/1 MM2 fermata Romolo

Fascia oraria: mattutina 8/12 per i restanti moduli presso:

ILLCA GROUP

Borgo Ambrosiano - Casarile (Mi)

Certificazione: Attestato di Qualifica di Operatore Professionale (EQF 3)

Informazioni

www.illca.it

info@accademiadellasaltura.it