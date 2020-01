“Casetta 31”, lì dove si costruisce l’autonomia

Obiettivo dell’associazione “Ylenia e gli amici speciali” infatti non è solo la mera autonomia, ma anche promuovere un innovativo modello di abitare. “Non è solo questione di muri, di metri quadrati e di posti letto”, si legge sul blog dedicato che risponde all’indirizzo web, ma una modalità di convivenza. Ovvero creare famiglie allargate, gruppi ampi, che siano in grado di promuovere il “Dopo di noi” durante. Non dopo, appunto.

Ecco allora il perché della richiesta di un contributo: realizzare “casette”, vicine tra loro, connesse per quartiere, amicizie e attività di interesse comune. Ecco allora la necessità di spiegare il progetto attraverso un blog, curato dagli interessati grazie ai laboratori di scrittura, di fotografia e di promozione via social, insieme ai loro operatori: attività che si concilia con il più ampio progetto dei “Mastri biscottai” che vede un laboratorio di realizzazione di biscotti per cani in via Argoli presso l’Istituto alberghiero di Tor Carbone promosso insieme ad altre realtà associative e con il supporto della Regione Lazio, un gruppo marketing per la partecipazione a fiere e mercati, un’equipe di studio del prodotto e di confezionamento dello stesso. Un percorso di inclusione lavorativa, per farla breve, che ben si concilia con quanti sono in grado anche di avviarsi ai weekend di autonomia promossi e sostenuti anche con un contributo della Chiesa Valdese.