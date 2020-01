Con Kalatà la scoperta dei monumenti è un'avventura

Per quanto riguarda l’impatto di Kalatà, «i progetti di valorizzazione delle opere generano un impatto positivo in termini di preservazione del patrimonio artistico e sviluppo della filiera, incidendo sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre», continua Facciotto, «Kalatà raggiunge abitualmente un pubblico poco interessato o non coinvolto nella tradizionale fruizione di beni e attività culturali. I percorsi di visita proposti da Kalatà sono inediti e inclusivi: progettati per consentire un'accessibilità universale ai siti culturali, senza barriere d'ingresso. Tenendo conto delle disabilità fisiche, motorie e intellettive di alcuni visitatori, propone visite speciali in cui è accentuata la componente divulgativa, adottando canoni logici e linguistici semplificati. Inoltre, vengono previsti momenti di accesso gratuito o a prezzo iper-ridotto, riservati a fasce di target con gravi difficoltà economiche. Va aggiunto che, il più delle volte, grazie ai proventi ottenuti, Kalatà sostiene realtà locali del Terzo Settore individuate di concerto con i partner attivi sul territorio».

Sul futuro di Kalatà, Facciotto sottolinea: «Stiamo lavorando su alcuni importanti beni culturali di Piemonte, Liguria e Lombardia e abbiamo in pipeline interventi che riguardano l’intero territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di iniziative in fase di lancio e quindi ci fa piacere mantenere un certo riserbo sulle location oggetto di lavoro. In parallelo stiamo realizzando investimenti per rafforzare il team in termini di competenze e nel numero dei collaboratori stabili, per riuscire a far fronte a progetti sempre più ambiziosi».

Da parte sua Marco Gerevini, Consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore spiega: «Abbiamo riposto la nostra fiducia in Kalatà, per la sua capacità di introdurre un modello e un approccio innovativi all’interno di un settore – quello della fruizione dei beni culturali – che talvolta fatica a risultare attraente per pubblici ampi. Sostenendo la crescita dell’impresa, insieme agli attuali soci che l’hanno accompagnata nella sua prima fase di sviluppo, favoriamo la conservazione del patrimonio artistico del nostro Paese, dando nuova linfa a opere artistiche e siti storici, talvolta, poco valorizzati. In tal senso, Kalatà risponde pienamente ai requisiti di investibilità della nostra Fondazione: intenzionalità e misurabilità dell’impatto conseguito e addizionalità del nostro intervento che si colloca al di fuori delle aree di maggiore interesse per gli investitori tradizionali oltre, naturalmente, alla sostenibilità economica dell’iniziativa»

In apertura visitatori durante una visita alla cupola del Santuario di Vicoforte (CN) organizzata da Kalatà