Torna il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale

Sinergia pubblico-privato a vantaggio dei cittadini

Ciascuna tappa del Salone ha un focus specifico: quella torinese è incentrata sulla sinergia tra pubblico e privato a vantaggio dei cittadini. Negli ultimi anni la partnership tra settore pubblico e privato si è rafforzata proprio nell'ottica di dare un impulso ad azioni che portano verso uno sviluppo più sostenibile. Un'esperienza significativa in questo senso è quella delle utilities e del loro lavoro in sinergia con la pubblica amministrazione. È il caso di Asp – Asti Servizi Pubblici, Gruppo Amag Alessandria, Gruppo Smat Torino, che presenteranno all’incontro torinese le loro esperienze insieme a Città di Torino. Le imprese a diretto contatto con la comunità, come quelle di trasporto pubblico locale, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di igiene ambientale e di servizio idrico integrato, ricoprono un ruolo significativo perché nell'ambito della loro funzione sono tenute a salvaguardare la sostenibilità del territorio in cui operano. Sempre riguardo al territorio alcune imprese - Nova Coop, Reale Group, Radici Group - presenteranno le azioni concrete realizzate nell'ambito delle loro strategie di sostenibilità.

I volti del futuro

La sostenibilità è un obiettivo non solo delle aziende ma anche dei singoli cittadini che vogliono diventare parte attiva del sistema di sviluppo territoriale, partecipando alla programmazione e alle iniziative volte a migliorare la qualità dei servizi e della vita. All'incontro di Torino parteciperanno alcuni giovani che hanno dato vita a progetti di valore sociale o ambientale come Human, una web app che permette alle persone di conoscere l'impatto ambientale del proprio stile di vita, o il coordinamento CSRnatives, unica rete in Italia di studenti universitari appassionati di sostenibilità.

Agenda 2030: a che punto siamo

Si parlerà inoltre di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. AsviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, farà il punto sul protocollo approvato nel 2015 dalle Nazioni Unite. Tra i 17 obiettivi indicati per attuare il processo di cambiamento del modello di sviluppo i temi legati all'ambiente fanno registrare nel nostro Paese un'attenzione crescente, come dimostrano i recenti dati Ipsos: 9 italiani su 10 sono favorevoli a un intervento pubblico che penalizzi i prodotti non riciclabili. Il 46% propone di obbligare le amministrazioni pubbliche ad aumentare la gamma di prodotti riciclabili e il 33% di tassare i negozi che utilizzano prodotti non sostenibili. I cittadini non sono quindi disposti a farsi carico da soli del problema. La maggioranza degli italiani ritiene che ciascuno (pubblico, privato e cittadini-consumatori) debba fare la propria parte: per il 39% tutti hanno in modo uguale la responsabilità di trovare una soluzione per ridurre la quantità di materiale usato nelle confezioni dei prodotti venduti.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è un evento sostenibile

Dal 2015 il Salone ottiene con Bureau Veritas Italia la certificazione ISO 20121, uno standard di gestione per l’organizzazione di eventi sostenibili.

L’edizione nazionale del Salone sarà a Milano all’Università Bocconi il 29 e 30 settembre 2020: una due giorni aperta al pubblico dedicata a dibattiti, workshop, seminari, presentazioni di libri, performance artistiche per raccontare buone pratiche di sostenibilità realizzate da imprese, start up, associazioni non profit, enti pubblici.