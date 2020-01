Bogi Beccaria, alla partenza di “Pronti alla Vira”

Ha preso il via “Pronti alla Vira”, il progetto di avviamento alla vela di Save the Children che per un anno coinvolgerà 32 ragazzi tra i 12 e i 16 anni che frequentano i tre Punti Luce romani di Ponte di Nona, Torre Maura e delle Arti di Ostia. L’iniziativa, di contrasto alla povertà educativa, partendo da una serie di uscite in barca per imparare la pratica e la teoria, intende sensibilizzare anche al rispetto dell’ambiente e del mare. “Pronti alla Vira” è sostenuto dalla Fondazione Toffee for Charity Onlus, che negli scorsi anni ha già ha già supportato Save the Children in progetti volti al contrasto della povertà educativa attraverso lo sport, come ad esempio il rugby.

Il progetto è stato sposato da un padrino di eccezione, che sabato 25 gennaio all’inaugurazione, svoltasi al Punto Luce delle Arti di Save the Children e Bvlgari a Ostia, ha augurato “buon vento” ai ragazzi. Si tratta del grande navigatore solitario Ambrogio “Bogi” Beccaria, una delle più grandi promesse della vela internazionale, eletto velista dell’anno 2019 e primo italiano in 42 anni a vincere la mitica transatlantica francese MiniTransat, storica regata in solitario su imbarcazioni di 6 metri e 50.

“Pronti alla Vira” è in continuità con quanto realizzato negli ultimi anni in alcuni Punti Luce di Roma e di Palermo, che utilizzano lo sport della vela in chiave educativa per contrastare la povertà di strumenti che mette a rischio il futuro di tanti bambini e adolescenti. In Italia, oltre 1 milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta, non avendo accesso allo stretto necessario per vivere né tantomeno ad adeguate opportunità di crescita e di sviluppo. La povertà materiale alimenta quindi la povertà educativa come in un circolo vizioso, riducendo le capacità di ciascun ragazzo di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Circolo vizioso che può essere però spezzato. In Italia meno di un minore su 5 tra i 6 e i 17 anni non fa sport, che diventano più di 4 bambini e ragazzi su 10 in Sicilia e in Campania, il 15% svolge solo qualche attività fisica e il 66,6% pratica sport in maniera continuativa.