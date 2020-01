A Milano con il Social Innovation Campus la tecnologia risponde ai bisogni

Nel caso questa scommessa funzionasse sarebbe un’operazione win-win: «Mind portandosi in casa un po’ di codice genetico dell’impresa sociale si garantisce che questa grande agorà di innovazione tecnologica non diventi un posto straniante e in cui la ricerca si disconnette completamente dai bisogni dei territori e delle comunità. Allo stesso tempo l’impresa sociale potrà sperimentare le possibilità di evoluzione in un contesto tecnologico mettendosi alla prova» spiega il professore. In assoluto se questo scambio avrà successo «diventerà un modello Paese, un laboratorio per capire se si può immaginare una nuova morfologia industriale per l’Italia», conclude Calderini.

Il Social Innovation Campus rappresenta il momento educativo e formativo del progetto culturale che Fondazione Triulza vuole sviluppare in MIND con il coinvolgimento del terzo settore, dei giovani e di tutti gli stakeholders interessati ad uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

«Il terzo settore e la cooperazione», ha aggiunto Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza, «devono diventare protagonisti di un processo di innovazione e digitalizzazione oggi frenate dalla mancanza di investimenti finanziari e dalla scarsa cultura manageriale, gestionale e digitali delle nostre organizzazioni. Al Social Innovation Campus, con il coinvolgimento di Coopfon e Fondo Sviluppo, vogliamo valorizzare e far conoscere cooperative innovative e con altri partner imprese social tech, così come tecnologie e progetti di ricerca orientati a risolvere problemi sociali e ambientali».

Lo scopo dunque è tenere insieme «la centralità della persone, il valore delle comunità, del fare insieme con lo sviluppo tecnologico scientifico», continua Minelli, «troppo spesso questi processi sono andati per conto loro creando disfunzioni e anche, in alcuni casi, doiventando probelma più che soluzione».

Il Campus è promosso, in partnership con Arexpo e Lendlease, e Istituto Ortopedico Galeazzi, dalla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza, il cui comitato scientifico, presieduto dal professore Mario Calderini, è costituito da Università, Società Civile, Istituzioni Pubbliche, Imprese e tutti i protagonisti di MIND. Condividono i valori e gli obiettivi del Campus e lo sostengono in qualità di main sponsor Coopfond, Fondo Sviluppo, UBI Banca e Epson.

«Nei due giorni di lavoro saranno affrontate tematiche come la finanza d’impatto, l’open innovation, i data for good, le start up e il trasferimento tecnologico nel terzo settore, le imprese sociali, la misurazione dell’impatto sociale, la partecipazione attiva dei cittadini, le relazioni sociali nelle piattaforme digitali, l’innovazione contro le diseguaglianze, la sostenibilità ambientale, le tecnologie anche nell’arte e nella cultura», chiarisce Minelli. Sono previsti talk con testimonianze internazionali, workshop tematici e lectio magistralis, laboratori interattivi, un Hackathon, un’area espositiva esperienziale e un’area espositiva esperienziale.