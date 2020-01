Coronavirus, Pregliasco: «L'aumento del rischio? Una normale prassi burocratica»

L'Organizzazione mondiale della sanità si corregge. La minaccia che l'epidemia di coronavirus scoppiata in Cina pone al resto mondo non è "moderata", come aveva scritto in cinque rapporti, bensì "elevata". Un "errore di formulazione", così lo ha definito, emendato nella sesta e più recente relazione sul contagio, diffusa ieri. Una scelta che ha creato molta agitazione.

«Non c'è motivo di alimentare paure», sottolinea Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e presidente nazionale Anpas. L'esperto non nega che «certamente rispetto alle prime analisi si è capito che il Coronavirus è più aggressivo di quello che si pensava e quindi più contagioso. C'è anche il sospetto che esistano portatori sani che quindi aggirano i controlli e i filtri non avendo sintomi. Ma il motivo della decisione dell'Oms non è tanto relativa alla gravità della situazione quanto a un normale iter burocratico».

Infatti Pregliasco sottolinea come «mi aspettassi questo cambio di allert. Il vero motivo per cui viene fatta una scelta del genere è più per permettere agli Stati di poter prendere misure più efficaci nell'affrontare l'emergenza. Con questa allerta “alta” e non più “moderata” infatti la limitazione degli spostamenti delle persone è più facile e rapida».

Non cambia nulla dunque? «No, rispetto a prima le cose non cambiano e neanche la chiave di lettura. Siamo sicuramente davanti ad un'emergenza seria, da non sottovalutare, ma che possiamo e stiamo tranquillamente gestendo. Un'emergenza per altro che abbiamo individuato e affrontato al suo insorgere, quindi con grandissima tempestività. Non c'è alcun motivo per andare nel panico o alimentare psicosi. L'Italia è sicura e nel pieno controllo della situazione».