In origine fu il baskin... la storia dello sport che include

Successivamente, iniziano a nascere campionati organizzati in provincia e si tessono relazioni con altre città italiane. Il baskin continua a diffondersi, e ora deve codificarsi per passare da “attività di gioco” ad “attività sportiva” per avere un riconoscimento normativo e fare un primo grande salto di qualità. Questa disciplina però risulta difficilmente inquadrabile e causa qualche grattacapo rispetto ai regolamenti, anche a causa della necessità di una compresenza di uomini e donne, sia normodotati che con disabilità.

Sulle prime battute è un caso intricato, e a ingarbugliare ulteriormente la situazione ci si mette una normativa che impedisce alle attività non inserite nel registro del Coni di godere di alcune agevolazioni. Nel frattempo il Cip diventa un ente autonomo rispetto al Comitato olimpico nazionale, e tramite la fitta interlocuzione fra Baskin e i due enti si conclude che la migliore collocazione della disciplina è proprio all’interno del Cip.

In quel periodo si sta preparando un nuovo regolamento, e i nuovi riferimenti prevedono che l’eventuale costituirsi di un soggetto come ente di promozione sportivo per sport integrati sia un requisito utile per il riconoscimento del Cip e - di conseguenza - permetta l’accesso al registro delle attività sportive riconosciute sia da questo che dal Coni. Per essere ente di promozione il soggetto richiedente deve avere una natura multidisciplinare.

L’associazione Baskin si scinde, come nella mitosi cellulare: nel 2019 nasce l’Ensi (primo ente nazionale con sede diversa da Roma) e codifica altre due discipline integrate: la ginnastica inclusiva e il calcio balilla inclusivo. Essere attività sportiva è di fatto un riconoscimento universale: adesso l’attività può essere esportata ovunque, chiunque può giocare.

Basta rispettare il regolamento ufficiale.