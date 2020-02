Combatto la sclerosi multipla con la danza, e andrò a Sanremo

Per Ivan «sarà una grande fatica per me essere sul quel palco perché la malattia sta progredendo e non mi dà tregua ma voglio essere lì ed accettare l’invito e sarò a Sanremo a mostrare che tutto è possibile se lo si vuole e che la mente non conosce disabilità». Per lui la danza è l’antidoto alla sua malattia: «Quando ballo non mi sento malato ed è il mio modo di prendere la sclerosi multipla a calci. Io dopo che ho ballato sto bene di testa anche se fisicamente son dolorante. E se si sta bene di testa si vince su tutto, malattie comprese. È questo il mio grande segreto». Al momento della diagnosi di SM, per Ivan, tutto è svanito in un attimo: fidanzata, lavoro futuro. Da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Ma oggi Ivan ha una nuova compagna, una figlia (Viola) e nonostante la malattia - una forma aggressiva di SM che debilita velocemente il suo corpo - Ivan non ha abbandonato la sua passione per il ballo.

Il messaggio che Ivan porta avanti è arrivato lontano e ha già aiutato tantissime persone e tanti giovani che di fronte alla malattia si erano arresi, ma che con l'esempio di Ivan hanno cominciato a reagire! Con AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Ivan ha partecipato a molte serate di beneficenza e incontri nelle scuole, per sensibilizzare la persone e i giovani sulla SM ma anche per raccogliere fondi: sua ad esempio la donazione di pulmini alla sede provinciale di AISM - Pesaro nelle Marche. Per il suo impegno personale e sociale, Ivan Cottini è stato insignito col titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.