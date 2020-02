La sfida social-tech di MIND

I protagonisti della giornata, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, del terzo settore e dell’economia civile, della filantropia, dell’avvocacy per la sostenibilità, della finanza, della tecnologia e gli stakeholder del progetto MIND Milano Innovation District, insieme a giovani studenti universitari e cooperatori, hanno lanciato le prime proposte concrete: creare partenariati tra profit e non profit per promuovere la convergenza tra opportunità tecnologiche e imprenditorialità sociale, sviluppare insieme nuovi strumenti finanziari in grado di misurare l’impatto e di destinare investimenti alle imprese che realmente creano valore sociale, avvicinare la scienza e la tecnologia ai cittadini per creare comunità anziché lacerazioni sociali, far leva nella crescente sensibilità verso gli aspetti sociali e ambientali dei giovani che con la loro immaginazione e le loro scelte formative, di consumo e di allocazione del risparmio, possono influenzare i modelli di business tradizionali.

«Siamo chiamati a fronteggiare problemi che non possono avere risposte facili: di fronte alle difficoltà dell’accesso alla casa, dell’accesso al lavoro da parte dei più giovani o alle conseguenze legate all’invecchiamento delle popolazione, non si tratta solo di attrarre risorse ma di trovare nuove soluzioni», è invece l’intervento di Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, «Occorre stimolare processi di innovazione sociale che mettano insieme conoscenze e strumenti diversi per trovare soluzioni nuove e più efficaci per rispondere ai bisogni, non solo dando risorse ma anche creando nuove risorse. Fondazione Cariplo è da sempre interessata a promuovere iniziative che permettano di costruire alleanze e soluzioni innovative e di generare valore per le nostre comunità, specialmente per le componenti più fragili».

I partecipanti al Social Innovation Campus hanno potuto approfondire dalla prima giornata queste tematiche nell’evento d’apertura e nell’ambito dei numerosi workshop formativi, presentazioni, lectio magistralis e laboratori interattivi ed esperienziali che continueranno anche il 6 febbraio. Importante è stato il coinvolgimento di giovani universitari, cooperatori e di 27 classi di studenti delle scuole superiori di secondo grado e IFTS: 10 di loro stanno partecipando ad un hackathon di 32 ore non stop per progettare in MIND una città inclusiva, accogliente ed efficiente per tutti che saranno presentate e premiate giovedì.