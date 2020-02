Mattarella: «La riforma del Terzo settore va completata entro l'anno»

Non solo gratuitá, ma anche continuitá: queste le caratteristiche del volontariato italiano.

La continuità, ha spiegato il Presidente della Repubblica, «è un tratto essenziale del volontariato, che non intende essere occasionale; perché da tempo le molteplici anime del volontariato italiano hanno preso coscienza che la loro opera non è soltanto riparatrice». Ed è per questo, che in un momento di forte dinamismo sociale, dove il mondo del Terzo settore sta cercando di innovare e sperimentare nuove forme (su tutte: l'impresa sociale), anche la politica deve fare la sua parte.

Forte il monito del Presidente della Repubblica: «l’augurio – in questo anno – è che si proceda nell’attuazione della legge sul Terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, assicurando una piena collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, favorendo la ipartecipazione e il sostegno – anche economico – di una più vasta platea di cittadini, i quali non perdono occasione di dimostrare interesse, favore e coinvolgimento per la solidarietà che si organizza».