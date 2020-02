Col riciclo in arte, i rifiuti diventano quadri

Natale in ospedale, note di folk internazionale per i malati Il pianoforte di Umberto Petrin risuonerà nell'area Lounge di Pavia per chi è costretto a festeggiare in corsia. «Poter offrire un’ora di ristoro psicologico con della buona musica, suonata da grandi professionisti, ci riempie d’orgoglio e di questo siamo grati al maestro Petrin, per la sua sensibilità generosa» ha detto Mario Melazzini, amministratore delegato di Ics Maugeri Spa