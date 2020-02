Welfare, che Impresa! Al via la quarta edizione

Ha preso il via a inizio febbraio la nuova edizione di Welfare, che Impresa!, il concorso promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione Con il Sud e Ubi Banca, a cui si unisce quest’anno Fondazione Peppino Vismara. Anche per la quarta edizione è confermato il contributo scientifico di Aiccon e di Tiresia-Politecnico Milano, mentre novità del 2020 sono le adesioni di Impacton e Make a Cube – quest’ultimo si aggiunge agli altri incubatori già partner PoliHub, SocialFare e Campania NewSteel, Hubble-Acceleration Program e G- Factor.

Il concorso premierà i quattro progetti migliori nei seguenti ambiti:

agricoltura sociale; valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; restituzione alla fruizione collettiva dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per fini di interesse generale e per le comunità locali; soluzioni e servizi diretti a rispondere, in un’ottica di generatività sociale, ai bisogni di cura, socio-assistenziali, sanitari, culturali e formativi delle comunità, anche con il fine di includere soggetti vulnerabili; soluzioni e azioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche e/o volte a limitare l’apporto di materia ed energia e di minimizzare scarti e perdite nei processi di produzione e consumo.

I progetti presentati dovranno:

avere come obiettivo primario la generazione di impatto sociale, secondo criteri e metriche predeterminate

favorire l’occupazione, in particolare dei giovani e delle categorie svantaggiate

essere promuovibili sul territorio attraverso la creazione di reti

utilizzare la tecnologia, anche digitale

consentire l’elaborazione di un piano prospettico di sostenibilità economica

avere già validato la fattibilità, e poter esibire un proof of concept o un prototipo.

I cambiamenti demografici, sociali e culturali che si sono verificati nel nostro Paese negli ultimi anni, hanno determinato la necessità di un ripensamento del sistema di welfare che passa attraverso la sperimentazione di nuovi servizi e il rinnovamento di quelli esistenti, attirando nuove fonti di finanziamento e basandosi principalmente su quattro elementi:

la promozione di percorsi di innovazione del sistema di welfare

la costruzione di reti

l’amplificazione dell’impatto prodotto per la comunità

nuove forme d’imprenditorialità sociale

Le iniziative di welfare rappresentano un modello da perseguire per far fronte, tra l’altro, alla crescente diffusione di vulnerabilità reale e percepita. Obiettivo principale è quello di svolgere una funzione “catalizzatrice”, ovvero di generare le condizioni per una società caratterizzata da benessere, non solo economico, ma anche di relazioni sociali e di qualità dei servizi disponibili.

Possono partecipare al Concorso Enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o Enti ancora da costituirsi, fermo restando per questi ultimi l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i vincitori del presente Concorso.

Al primo classificato andrà un premio di 40mila euro, al secondo, terzo e quarto classificati andranno tre premi da 20mila euro ciascuno.

Tutti i progetti vincitori potranno accedere inoltre a: un percorso di mentorship individuale e personalizzato erogato dagli Incubatori partner e un finanziamento a tasso zero erogato da Ubi Comunità fino a 50mila euro e un conto corrente con canone gratuito per 36 mesi

In questa edizione 2020 sono previsti due ulteriori premi speciali: la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton.

Le candidature possono essere inviate fino al 27 marzo 2020.

Il bando completo e candidare i progetti: welfarecheimpresa.ideatre60.it

In apertura foto di Colin Behrens from Pixabay