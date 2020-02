Dai vita ai sogni: volontari a 17 anni in una terra lontana

Si va a scuola per molte ragioni: per ampliare la conoscenza, per imparare il valore delle regole, per accrescere la propria cultura. Raramente ci si siede tra i banchi con la convinzione di cambiare la propria vita.

I libri, i quaderni, le interrogazioni, seppure indispensabili, difficilmente vengono percepiti come un’opportunità per acquisire uno sguardo nuovo sulle cose. Poche volte quando si torna a casa da scuola si ha la sensazione di aver donato, quanto invece di aver appreso.

Un gruppo di ragazzi di 17 anni del Polo Liceale Sylos-Fiore di Terlizzi (BA) ha espresso due anni fa la volontà di fare un’esperienza di volontariato in una terra lontana, in una terra povera.

Il desiderio è nato dalla necessità di restituire la parte migliore di se stessi a chi vive nell’incapacità di riconoscersi in un’esistenza degna. Perché anche solo garantire la propria presenza a chi ha vissuto sempre nell’assenza, è una scelta che può risignificare la vita. «La ragione per cui abbiamo scelto di intraprendere questo tipo di esperienza ci è stata chiara sin da subito. Un desiderio puro il nostro, quello di aiutare i più bisognosi o semplicemente strappare loro un sorriso seguendo le orme di Madre Teresa che ha accolto con enorme generosità i più poveri tra i poveri, senza alcuna riserva, raccontano Mariarita e Francesca nel blog che la scuola ha dedicato ai loro racconti.

Un’esperienza che destabilizza, che scuote profondamente ma che insegna a decidere di restare.

La meta è stata Lima, capitale del Perù. Tre settimane estive sottratte alle vacanze al mare e alla spensieratezza in virtù dell’incontro con il dolore. Una grande motivazione espressa nei colloqui di selezione svolti dai docenti, alcuni dei quali si sono impegnati anche economicamente per garantire ai ragazzi meno abbienti l’opportunità di partire già per la prima edizione.

Un’energia quasi sovrannaturale ha unito chi insegna e chi impara lungo un’unica linea di orizzonte.