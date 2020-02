Leaving care, un percorso di autonomia

Che cosa succede ai care leavers, ragazzi che hanno vissuto la loro infanzia o adolescenza in case-famiglia o comunità nel momento in cui compiono 18 anni? Per legge non hanno più diritto ad essere aiutati e seguiti nei loro percorsi di vita, di formazione e di lavoro. Ma siccome diventare adulti così giovani non è semplice, Sos Villaggi dei Bambini in collaborazione con la Direzione Giustizia della Commissione Europea con il progetto Leaving Care da oltre due anni lavora su un doppio fronte: da un lato ha formato oltre 200 operatori tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Lazio e Sicilia per dare loro competenze specifiche in grado di aiutare i neo maggiorenni sui temi del diritto al lavoro, all’istruzione e alla casa e, dall’altro, ha coinvolto gli stessi care leavers nelle attività di progetto di formazione dei professionisti e di promozione dei loro diritti.

Sono circa 3.000 i ragazzi in Italia, che non vivono il compimento della maggiore età come un sogno per cui fare il conto alla rovescia. Con lo scadere della tutela legata al loro status di minorenni, sono costretti a lasciare il sistema di accoglienza che li ha sostenuti fino a quel momento e si ritrovano ad entrare nella vita adulta. Un fenomeno che a livello globale riguarda 64 milioni di giovani in tutto il mondo mettendoli a rischio di povertà, esclusione sociale e sfruttamento.

AI risultati raggiunti dal Progetto Leaving Care, nato con l’obiettivo di fornire competenze specifiche agli operatori in materia di accompagnamento e preparazione dei ragazzi nella fase di transizione, è stata dedicata la tavola rotonda “Percorsi di autonomia. Esperienze e risultati con i care leavers”, promossa da Sos Villaggi dei Bambini, che si è svolta questa mattina, a Roma nella sede del Comitato Italiano per l’Unicef.

L’incontro – a cui hanno preso parte, tra gli altri, Maria Grazia Lanzani presidente Sos Villaggi dei Bambini, Paolo Rozera Direttore Generale Unicef e l’onorevole Emanuela Rossini – è stata un’occasione di confronto e riflessione sul progetto Leaving Care, avviato nel 2018 come proseguimento del progetto Prepare for Leaving Care, finanziato da Sos Villaggi dei Bambini, in collaborazione con la Direzione Giustizia della Commissione Europea e che ha permesso di formare tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino, Lazio e Sicilia 201 operatori fornendo loro formazione specifica sulla fase di uscita dai percorsi di accoglienza e sui temi del diritto al lavoro, all’istruzione e alla casa. Un progetto che ha visto il contributo degli stessi care leavers anche nella fase di progettazione in veste di co-formatori per realizzare un programma che rispondesse pienamente alle loro esigenze.