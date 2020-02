Un learning center per potenziare il fundraising

Un learning center, qualcosa più di un corso di formazione rivolta a chi lavora nel campo del fundraising. È l’opportunità lanciata da Maywald Consulting, agenzia di consulenza sul fundraising in occasione del suo decennale di attività. Laura Maywald che — dopo due decenni di lavoro all’interno di organizzazioni internazionali qua- li Greenpeace e Amnesty International — nel 2010 ha fondato l’agenzia di cui è oggi direttrice spiega come l’idea di dar vita a una scuola di formazione sia legata alla mission di Maywald Consulting: «Il nostro obiettivo è quello di sviluppare a 360 gradi le competenze dei fundraiser affinché aumentino la loro capacità di raccolta fondi e il loro impatto».

Forte anche della ventennale esperienza in organizzazioni internazionali della sua fondatrice Maywald Consulting collabora oltre che per realtà italiane anche per enti stranieri che commissionano, per esempio, analisi per l’entry market in Italia o attività di scouting e profiling del mercato delle fondazioni. Lavorando a stretto contatto con le organizzazioni «io e il mio staff - cinque persone fisse più alcuni consulenti - abbiamo avvertito l’emergere di un nuovo modello di bisogno formativo» chiosa la fondatrice. Che aggiunge: «In fondo la raccolta fondi è il motore della crescita delle organizzazioni».

«Abbiamo quindi deciso di proporre una vera scuola di formazione: il learning center, appunto» interviene Maurizio Colafrancesco, responsabile area soft skills di Maywald Consulting. Che aggiunge: «Fino a oggi abbiamo fornito un supporto one to one, ora vogliamo dare l’opportunità a una platea più vasta di attingere dalla nostra esperienza». L’agenzia in questi anni ha garantito pacchetti di formazione “on the job”, ovvero sviluppando le competenze dello staff internamente alle organizzazioni.