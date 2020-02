Avsi agli studenti: il piano di comunicazione fatelo voi

Coinvolgere i giovani, utilizzare strumenti mediatici innovativi e far conoscere i progetti di lotta all’Aids, alla malaria e alla tbc che AVSI realizza da anni in Uganda grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Questo l’obiettivo del contest lanciato con il Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo dell’Università di Pavia. Gli studenti interessati possono partecipare proponendo un piano di comunicazione per raccontare un progetto sanitario in Uganda riferito all'obiettivo 3 di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite "sanità per tutti". In particolare all'obiettivo 3.3: “porre fine entro il 2030 all’epidemia di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate”.

Il concorso lascia libero spazio alla creatività dei giovani: è possibile proporre di realizzare un video con storie-interviste, una campagna composta da foto e illustrazioni, una promozione virale con materiale specifico adatto alla condivisione sui social o ancora un video reportage.I progetti degli studenti dovranno essere realizzati seguendo l’apposita application (qui online) e inviati entro il 31 marzo 2020.



La giuria aggiudicherà i premi a due progetti vincenti entro il 30 aprile 2020. Il viaggio premio si svolgerà nel periodo tra luglio e settembre 2020. La presentazione della campagna di comunicazione realizzata durante il viaggio premio sarà organizzata entro il 30 ottobre 2020.

Per maggiori informazioni