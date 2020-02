Fundraising, formare per trasformare

Un’offerta formativa in costante aggiornamento che propone una visione sempre rinnovata del fundraising per cogliere sfide presenti e future, frutto del lavoro di un Comitato Scientifico formato da accademici e professionisti della raccolta fondi e del Terzo settore. È questa la caratteristica dell’offerta di The FundRaising School la scuola di fundraising di Aiccon, la prima in Italia a specializzarsi sulla raccolta fondi. Le iscrizioni ai corsi 2020 sono aperte e sono oltre 200 i partecipanti ai corsi che ogni anno scelgono di acquisire nuovi strumenti e migliorare le proprie conoscenze.

Come conferma l’ultima indagine sulle donazioni in Italia realizzata da Vita, la solidarietà degli italiani ha segnato una battuta d’arresto dopo tre anni di crescita. Le donazioni effettuate nel 2017 si fermano a quota 5,320 miliardi di euro, - 0,87% rispetto all’anno precedente.

Spesso nelle organizzazioni non profit la mancanza di una cultura manageriale orientata alla raccolta fondi può compromettere lo sviluppo strutturale ed economico del fundraising. In questo scenario nasce l’esigenza di una maggior competenza e professionalità nel promuovere le proprie buone cause.

Come sottolinea Paolo Venturi, direttore The FundRaising School: «Affinché la donazione sia l’esito di un percorso autenticamente relazionale e non, come spesso succede, strumentale e persuasivo, è indispensabile formare professionisti della raccolta fondi capaci di tenere insieme competenze e significati. Le tecniche infatti appartengono alla categoria dei “mezzi” e diventano utili solo se i “fini” sono coerenti e trasformativi».

Il nuovo programma formativo prevede 2 corsi base per fundraiser alle prime armi, corsi specialisti per aree di intervento e LAB di una giornata dedicati agli strumenti del fundraising.

Il primo corso in programma è il Corso Base di Primo Livello Principi e Tecniche di Fundraising (Bertinoro FC, 18-19-20 marzo 2020) dedicato a chi si approccia al mondo della raccolta fondi per la prima volta.

Per chi invece ha già chiari i principi del fundraising ma è ancora alle prime armi abbiamo programmato il Corso Base di Secondo Livello Strategie di Fundraising (22-23-24 aprile 2020), che guiderà i partecipanti dalla definizione di un piano strategico per il fundraising alla creazione di una campagna. Entrambi i corsi base saranno di 3 giornate formative arricchite da testimonianze, casi studio e lavori di gruppo.

Per chi ha già mosso i primi passi nel mondo del fundraising o è interessato a focalizzarsi su un tema specifico, The FundRaising School propone corsi specialistici su impatto sociale, social media e crowdfunding , cultura e fondazioni internazionali.

Tra le novità 2 nuovi LAB, workshop di una giornata volti approfondire conoscere e mettere subito in pratica strumenti specifici di fundraising: Fundraising per la Rigenerazione Urbana (Bologna, 7 maggio 2020) e Fundraising for Community Building (Bologna, 2 luglio 2020).

I corsi sono rivolti non solo a chi vuole intraprendere questa carriera, ma anche a lavoratori con esperienza pregressa e a professionisti che vogliono continuare la loro formazione, specializzarsi e aggiornarsi.

La durata dei corsi, che va da 1 a 3 giorni, è stata infatti pensata per permettere anche a chi lavora di poter partecipare. Partecipando a 3 corsi sarà possibile ottenere il Certificato in Fundraising Management, che attraverso un percorso graduale permetterà di acquisire le competenze indispensabili per operare e specializzarsi nella raccolta fondi.

The FundRaising School, inoltre, offre alle organizzazioni la possibilità di progettare, insieme ai docenti e allo staff della Scuola, corsi specifici in funzione dei propri obiettivi e bisogni.

A partire dalla tipologia dell'ente, la Scuola propone una serie di moduli formativi ad hoc, diversificati per settori d'intervento della raccolta fondi.

Il programma completo dei corsi è disponibile online