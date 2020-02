“Alla mia piccola Sama”, nascere sotto le bombe in Siria

“For Sama”, tradotto in italiano “Alla mia piccola Sama” è il documentario di Waad al-Kateab e Edward Watts, da oggi 13 febbraio disponibile nelle sale italiane, distribuito da Wanted Cinema con il patrocino di Amnesty International Italia. È il documentario più premiato di sempre e dopo aver vinto l'Efa europeo e il Bafta britannico, è arrivato tra i cinque candidati all'Oscar. Guardatelo. Guardatelo anche se si fa fatica. E ci si chiede: “Quando arriva la fine”. Fatica per i troppi bambini morti, per le mamme che raccolgono i corpi e spesso – senza lacrime – urlano quel dolore. Per i fratelli che li guardano storditi dalla bomba che gli è caduta addosso. Per i ragazzini che sanno distinguere il rumore di un aereo russo che sta per lanciare un missile o se una bomba è a grappolo. Fatica per il sangue, troppo e ovunque, manca anche l’acqua.

«Sama», dice la regista, «non pensavamo che il resto del mondo avrebbe permesso tutto questo. Sama ho fatto questo film per te. Ho bisogno che tu capisca perché tuo padre e io abbiamo fatto queste scelte. La ragione per cui ci siamo battuti. Sama sei la cosa più bella delle nostre vite. Ma in che vita ti ho trascinata».