Allontanamenti zero: perché la proposta piemontese non è quello che vorrebbe sembrare

Qual è la cornice?

In Piemonte abbiamo circa 60mila minori seguiti dai servizi, di cui 1.397 sono in affidamento e altri 1.113 sono nelle strutture (dati 2017). Di questi ultimi, 343 sono MNSA. Su 60mila minori in situazioni di fragilità, 2.500 circa sono fuori dalla loro famiglia. Significa che per la stragrande maggioranza, gli altri strumenti che si mettono in campo funzionano. La prima cosa che bisognerebbe dire quindi è che in Piemonte abbiamo molti minori in difficoltà, che i servizi seguono con risorse limitate. Tutto questo la legge non lo considera, non considera la prevenzione e non mette risorse aggiuntive. Qualcosa di più e di meglio si può fare? Certo, ma incrementando le risorse dei servizi. Ci sono state sperimentazioni, ad esempio penso a Pippi che non ha insegnato ai servizi come lavorare ma ha dato risorse aggiuntive e indicato interventi precisi da attivare. Certo che a quel punto potremmo dare maggiori garanzie di aver fatto davvero tutti gli interventi precoci possibili. Sicuramente si può migliorare anche l’offerta degli interventi per i genitori che hanno figli in strutture, la collaborazione tra servizi sociali e sociosanitari, perché per i genitori avere i figli in protezione può essere davvero l'occasione per concentrarsi su se stessi e ripartire… Il punto è capire che queste situazioni sono sempre di grande complessità e che i tempi del cambiamento sono lunghi, non certo quelli del ddlr che prevede che dopo un mese si faccia progetto di rientro in famiglia.

L’assessore ha detto che nei vari Consorzi, a parità di numero di minori, esistono realtà che allontanano anche tre volte in più rispetto ad altri.

Ci sono contesti di alta vulnerabilità sociale, definita anche dai contesti territoriali. Ricordo che la letteratura dice che l’abuso, la violenza, il maltrattamento è sommerso, taciuto, sottostimato. Non credo che chi allontana tre volte in più lo faccia per interesse: molto più verosimilmente ha un sistema che intercetta meglio le situazioni di bisogno. Quindi per me è un dato positivo. Come dire che in Piemonte si allontana più che in Calabria: ma qui, come in altre regioni, abbiamo un sistema di servizi che funziona, da decenni, più che in regioni dove questo sistema di servizi non c’è.

Il ddlr vuole prevenire l’allontanamento con la redazione di un Progetto educativo personalizzato (Pef) senza il quale, salvo differente disposizione dell’Autorità giudiziaria, non sarà possibile procedere ad un allontanamento. Oggi come funziona?

Possiamo chiamarlo Pef come vuole il ddlr o progetto d’aiuto come lo chiamano gli assistenti sociali o come volgiamo, ma una valutazione si fa sempre, anche oggi. E la valutazione dura almeno sei mesi, che è il tempo minimo per comprendere le persone e le situazioni, per parlare con la famiglia, la scuola, gli allenatori… Il progetti esiste già e punta alla responsabilità delle persone, non esistono situazioni in cui il minore arriva all’attenzione dei servizi e in una settimana viene allontanato. Ovvio, a meno che si verificano situazioni gravissime in cui sono già evidenti i maltrattamenti, ad esempio se una bambina arriva in pronto soccorso con lividi, notati dalle insegnanti in palestra è ovvio che lì prima metto in protezione la bambina e intanto cerco di capire la situazione. Ho seguito personalmete i casi di diversi neonati con sindrome da astinenza neonatale: lì per forza fai in modo che il neonato non esca dall’ospedale dopo tre giorni con la sua mamma e il suo papà, ma lo metti in protezione fino a che non hai idee più chiare. Dopo la valutazione, che si condivide con la famiglia, si stende il progetto di aiuto e le persone sono chiamate a rispettare gli impegni, nell’ottica della responsabilità.

Come sta reagendo il territorio?

C’è una grande reazione a Torino, con il Comitato ZERO - allontanamento zero cui hanno aderito docenti, psicologi, magistrati, associazioni di famiglie… Fino a domani sul ddlr sono aperte le consultazioni. A macchia di leopardo in regione ci sono moltissime serate pubbliche, organizzate prevalentemente dalla Cgil e dai sindacati. Certo è un tema su cui è difficile sfondare le iniziali barriere di pregiudizio, quello per cui “gli assistenti sociali rubano i bambini” e per cui tutti hanno diritto di essere genitori e che sui figli è la sola famiglia che decide, è un questione privata e personale su cui nessuno può dire nulla. Il vecchio proverbio “tra moglie e marito non mettere il dito” ha questo senso, della famiglia che decide. Ma da almeno 40 anni in Italia invece la legge riconosce il bambino come portatore di diritti propri, come persona. Questo ddlr sarebbe un passo indietro.