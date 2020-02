Housing sociale? Da sperimentazione per pochi a prodotto di mercato

Sergio Urbani, direttore generale di fondazione Cariplo, è stato uno dei pionieri in Italia dell’housing sociale. Nel 2004 ha contribuito alla nascita della fondazione Housing Sociale (promossa da Fondazione Cariplo, regione Lombardia e Anci), di cui è stato direttore e consigliere delegato fino a giugno 2012. È una delle voci che compaiono sul numero di Vita magazine in distribuzione (La casa possibile). Qui l’intervista integrale.

Generalmente quando si parla di bisogno abitativo si distinguono due piani: quello dell’edilizia residenziale pubblica (Erp) e quello della cosiddetta “area grigia” di chi non ha accesso alle graduatorie, ma nemmeno riesce a stare sul mercato: qual è la linea di confine?

Se vogliamo dare un ordine di grandezza indicativo, parlando di un’abitazione per quattro persone che a Milano in una zona semiperiferica può costare mille euro al mese in affitto, si può stimare che in Erp (grazie ai sussidi pubblici) si possono proporre appartamenti da 100/150 euro al mese, mentre con l’housing sociale si sale a 500 euro.

Analizzando il lato della domanda, c’è più bisogno di casa in edilizia pubblica o di housing sociale?

Sono dinamiche completamente diverse, ma entrambe necessarie. Per l’Erp sono imprescindibili risorse pubbliche (istituti delle case popolari ex Iacp, amministrazioni comunali e via dicendo) in quantità importanti. Si tratta di interventi inaccessibili per investimenti privati. Discorso diverso per l’housing sociale, dove l’interesse dei privati all’interno del Sistema integrato dei fondi mi pare crescente.

Che tipo rendite può realizzare un investitore privato?

Da diversi anni sono immutati: 2/3% più il tasso d’inflazione. Mentre però 15 anni fa erano rendimenti profondamente inferiori a quelli di mercato, oggi questi ultimi si sono così ridotti che uno strumento di questo tipo se ben congeniato, strutturato con un buon prodotto e buone localizzazioni si avvicina molto ai rendimenti attesi dagli investitori non filantropici. Sempre di più gli investitori si pongono delle domande rispetto al proprio investimento non solo in termini di rischio, ma anche in termini di impatto sociale e ambientale. Le metriche finanziarie stanno cambiando. Occorre tenerne conto.