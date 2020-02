Il San Valentino di Giulia e Orazio, oltre la sindrome di Down

«Crediamo che tutte le persone con sindrome di Down abbiamo bisogno e diritto di ricevere un’educazione sessuale uguale nei contenuti a quella di tutti ma adattata alle modalità per poter comprendere, esprimersi e vivere la propria sessualità in modo felice, proprio perché persone come le altre», dichiara Anna Contardi coordinatrice nazionale Aipd e responsabile del progetto.

L’associazione rivela che il 73,1% dei soci con sindrome di Down ha più di 15 anni, ma nonostante il gran numero di coppie, solo pochissime arrivano a sperimentarsi in una “relazione piena” fatta di intimità e condivisione dio un progetto di vita.

Le esperienze di convivenza sono ancora poche, così come i matrimoni (in Italia se ne conoscono 5, di cui 1 tra persone della rete Aipd). I familiari sono generalmente impauriti e impreparati ad accompagnare sul tema le persone con sD, spesso trattate come bambini. Anche tra gli operatori del settore sono ancora molti i pregiudizi e scarsa è la capacità di affrontare il tema in modo efficace.

Uno degli obiettivi e delle attività principali del progetto è la sensibilizzazione delle famiglie sul tema dell'affettività, sessualità e vita di coppia: in ogni sede, infatti, sarà organizzato un incontro iniziale, rivolto a tutti gli interessati.

Durante i percorsi di orientamento, gli operatori locali individueranno, tra le coppie esistenti, quelle interessate ad effettuare una vacanza estiva insieme, della durata di 7 giorni, in hotel o agriturismi al mare. Le coppie potranno dormire insieme in camere matrimoniali, per vivere a pieno la loro intimità e sperimentarsi in una settimana di “convivenza”. Gli operatori presenti supporteranno i gruppi nell'organizzazione generale della settimana e gestiranno attività strutturate intorno al tema della vita in coppia.