Il “senza glutine” anche in situazioni di emergenza

Un importante percorso condiviso ha portato alla recente sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Associazione Italiana Celiachia Onlus, al fine di favorire la cooperazione per la definizione, a livello nazionale, di metodologie per la protezione delle persone celiache durante le emergenze, nelle fasi di assistenza alla popolazione. Il protocollo garantirà la corretta somministrazione, anche nelle cucine da campo dei centri di accoglienza, di pasti senza glutine alle persone celiache coinvolte da un evento calamitoso, sia nel ruolo di vittime che di volontari sempre presenti nelle operazioni di soccorso

In precedenza l’Associazione era già stata partner del Dipartimento Protezione Civile per un progetto di formazione che ha coinvolto 60 volontari nel Maggio 2019, primo tassello verso la definizione del protocollo.

Ad Avezzano i volontari delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, hanno partecipato alla formazione in aula curata da Aic e dedicata alle basi della dieta senza glutine, dalla corretta scelta degli alimenti alle procedure per preparare in sicurezza i pasti, seguita da una simulazione pratica nelle cucine appositamente allestite. Aic auspica che questa formazione possa essere presto replicata, affinché tutto il personale dei vari enti che concorrono alla Protezione Civile con le cucine mobili, riceva le necessarie ed indispensabili competenze per garantire pasti senza glutine in sicurezza.