Locuste, la tempesta di cavallette che mette in ginocchio l'Africa

«Senza un’azione rapida, la crisi umanitaria si espanderà rapidamente. La tempesta dilocuste del deserto sta crescendo esponenzialmente», ha dichiarato il direttore generale della Fao, Qo Dongyu. L’associazione delle nazioni unite per l’agricoltura ha lanciato un appello dove si chiedono 76 milioni di dollari per contrastare l’emergenza, di fronte ai 20 milioni che non riusciranno a contrastare l’emergenza in corso. Naturalmente l’emergenza della locuste potrebbe incidire con i flussi migratori, caratterizzando sempre di più quella fascia di persone (“migranti climatici”) costrette a fuggire dal proprio paese a causa del clima.

In Kenya Avsi, tra i vari progetti di cooperazione internazionale, è attiva con il Maziwa Project che nella contea di Meru è da tempo impegnata a contribuire a raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Avsi insieme al comune di Padova, Edus, la contea di Meru e l’associazione Don Bosco hanno avviato ad aprile 2018 il progetto che entro marzo 2021 vedrà beneficiare quasi tre mila persone, molte delle quali impegnate nel settore lattiero-caseario , il settore agricolo più importante tra quelli agricoli i Kenya, il 4 per cento del Pil con un tasso di crescita del 4 per cento.

Rose Wanyiri, project manager di Avsi per il progetto Maziwa, dalla contea di Meru informa su quelle che sono le condizioni attuali dovute all’emergenza locuste: «C’è un’invasione di locuste in Kenya, ma non in tutte le aree. Le parte più colpite sono le zone aride e semi aride nella parte Nord-est del Kenya. Noi siamo a circa 100 chilometri e qui al momento la situazione è sotto controllo».

Secondo la Fao se non si interviene urgentemente ci vorranno anni per risanare l’intere aree colpite dalla locuste.

Foto (Nazioni Unite, Fao)