Accoglienza diffusa addio. Lo dicono i numeri

Emblematici risultano nel rapporto i casi di Roma e di Milano che fotografano meglio la tendenza attuale a privilegiare i centri di grandi dimensioni e i grandi gestori. Ad oggi la realtà delle due metropoli racconta come i Cas siano “sostenibili” e “praticabili” solo da gestori di grossa taglia e con grandi concentrazioni di persone, condizioni che permettono di realizzare le economie di scala che riducono l’impatto del taglio dei finanziamenti.

Oggi l’83,5% dei posti in accoglienza a Roma si trova in grandi centri. Tra dicembre 2018 e luglio 2019 la presenza di migranti nei centri di accoglienza è diminuita con forza: meno 18,1% (da 3.103 a 2.541 ospiti). Al contrario i centri di grandi dimensioni con una capienza superiore a 100 posti con l’assegnazione dei nuovi bandi 2019 sono aumentati in pochi mesi del 37%.

Le nuove regole hanno avuto un impatto anche sul Terzo settore. A Roma da 17 gestori non profit nel 2018 si è passati sette mesi dopo a 10, quasi tutti enti di grandi dimensioni.

Nella nota di ActionAid e Open Polis si ricorda che: “Sul territorio metropolitano di Roma, Medihospes - una società che ha condiviso propri esponenti con il Gruppo La Cascina, cooperativa che è stata commissariata per il tentativo di infiltrazioni mafiose nella vicenda di Mafia Capitale, stando a quanto dichiarato in un’ordinanza di custodia cautelare dal gip di Roma, Flavia Costantini - nel 2018 amministrava già 16 centri (in collaborazione con Tre Fontane, altro grande gestore nazionale dapprima considerata cooperativa ausiliaria e poi incorporata da Medihospes nel corso del 2018). Queste strutture complessivamente offrivano il 37% dei posti in accoglienza nel territorio. Questa posizione, già dominante, si è rafforzata nel 2019 portando Medihospes in una condizione di quasi monopolio sul territorio della capitale. A luglio infatti deteneva quasi due terzi (il 63%) di tutti i posti in accoglienza. Affidare 2/3 dell’accoglienza a un solo gestore, chiunque esso sia, significa che l'amministrazione (l'ente appaltante) rischia di essere “catturata” dal proprio fornitore e di subirne la capacità di condizionamento”.

Per quanto riguarda Milano, dove già negli anni precedenti erano ampiamente presenti grandi centri e grandi gestori. Le nuove regole hanno contribuito a mettere ulteriormente in difficoltà l’accoglienza diffusa, scoraggiando i piccoli gestori e creando per gli altri nuovi incentivi verso il modello dei grandi centri. Il 64% dei posti offerti nell’accoglienza a Milano riguardano centri di grandi dimensioni.

«Monopoli e oligopoli nella gestione dell’accoglienza rischiano, in assenza di reale concorrenza, di indebolire la capacità di controllo e l’autonomia di scelta delle amministrazioni. I grandi centri producono inoltre un impatto negativo sul territorio e sugli ospiti, oltre ad attrarre interessi criminali, ma non sembra più essere un principio da tenere in considerazione. Il Decreto Sicurezza ha mostrato a un anno di distanza i suoi effetti negativi per i cittadini italiani e stranieri, con una riduzione dei diritti dei migranti e la crescita dell’insicurezza e perdita di migliaia di posti di lavoro. Va abrogato e riformato l’intero sistema» dichiara Livia Zoli, responsabile dell’Unità Global Inequality & Migration di ActionAid.

Il ministero dell’Interno con la circolare del 4 febbraio 2020 prende atto di quanto dimostrato nel rapporto “La Sicurezza dell’Esclusione”, ma propone una soluzione potenzialmente peggiorativa ampliando i criteri di ammissione al bando. Invece di modificare lo schema di capitolato reintroducendo servizi fondamentali per la salute psicofisica e per l’inclusione sociale dei nuovi arrivati – avverte la nota -, i bandi delle prefetture sembrano favorire l’ingresso nell’accoglienza di operatori economici profit e non certo i bisogni delle comunità accoglienti e la tutela dei diritti delle persone. C’è da augurarsi che questa circolare sia solo una tappa – da superare immediatamente – nel processo di revisione dei due provvedimenti citati e dell’intero assetto dell’accoglienza. Secondo ActionAid, inoltre, occorre reintrodurre il permesso per protezione umanitaria, riammettere i richiedenti asilo nel sistema a titolarità pubblica, ripristinare i servizi per l’integrazione nei Cas. È auspicabile che l’accoglienza torni nelle funzioni amministrative degli enti locali, eliminando il criterio dell’adesione volontaria al sistema di accoglienza e protezione pubblico.

La ricerca è stata condotta a partire dall’analisi della Relazione del ministro dell'Interno al Parlamento di ottobre 2019 sul funzionamento del sistema di accoglienza nel 2018, sui dati estratti dalla banca dati Anac e quelli resi noti dalle prefetture, laddove necessario a seguito di accesso agli atti Foia.

