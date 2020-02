Dentro tutti, nasce il network delle piattaforme del Terzo settore

Dentro Tutti è una testata multicanale (carta, rete e social) rivolta ai giovani sui temi della Costituzione, della cittadinanza e della sostenibilità sociale, culturale, ambientale. Una testata indirizzata in particolare ai giovani, attraverso una sperimentazione di linguaggi e format che li vedono protagonisti. È ai giovani che bisogna chiedere infatti di utilizzare le proprie chiavi di let­tura per costruire uno spazio che li vedrà ‘redattore collettivo’ del grande progetto di cittadinanza, creando i contenuti, condividendoli, guidando gli adulti in un percorso comune. A partire dalla scuola fino a coinvolgere educatori e famiglie in percorsi di racconto, testimonianza, partecipazione.

Realizzato con un interfaccia innovativo, pensato principalmente per gli smartphone, Dentro Tutti è a portata di un click su tutti i dispositivi. I suoi contenuti sono Creative Com­mons, condivisibili e replicabili senza pagare diritti. Utilizzabili. Come una vetrina wiki in continuo sviluppo. Contenuti credibili, validati, che saranno messi a disposizione di insegnanti e genitori per dialogare coi figli su tematiche di cittadinanza responsa­bile e di sostenibilità: sociale, ambientale, culturale.

Dalla Costituzione ai “padiglioni” tematici. “Padiglioni” virtuali, da scorrere come in un social, in cui trovare contenuti accattivanti per pensare, per condividerli, per scoprire la faccia pulita della società e il senso del dovere e del diritto. Per scoprire i valori dell’inclusione contro l’esclusione e l’isolamento, della generosità contrapposta all’egoismo. 4 padiglioni tematici saranno dedicati alla partecipazione attiva, alla sostenibilità, alla solidarietà, all’economia sociale e civile.

Tra i materiali che verranno prodotti: Quaderni tematici interattivi per l’educazione civica e civile, Edubox (spazi di raccolta dei quaderni e dei materiali vari), Civic Games (laboratori per apprendere giocando), Social spot (la vetrina delle campagne sociali).

www.dentrotutti.org